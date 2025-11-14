3 суплементи што не треба да ги земаат жените над 40 години

0 SHARES Сподели Твитни

Полицата со додатоци во исхраната честопати изгледа примамливо, особено за жените што минуваат низ перименопауза и менопауза. Но, ендокринолозите предупредуваат дека за многу производи недостасуваат научни докази и може да направат повеќе штета отколку корист.

Додатоци поврзани со хормоните често се слабо регулирани и дури можат да предизвикаат здравствени компликации. Затоа, според експертите, еве три додатоци во исхраната што жените над 40 години треба да престанат да ги земаат бидејќи можат да „ги нарушат хормоните и да предизвикаат замор“.

Мешавини од адаптогени

Адаптогените како што се ашваганда и родиола често се рекламираат за ослободување од стрес и хормонална поддршка. Сепак, The Guardian известува дека се пријавени случаи на оштетување на црниот дроб со некои додатоци во исхраната од билки, што покренува прашања за контролата на квалитетот. Ендокринолозите препорачуваат наместо сложени мешавини, да се разгледа еден адаптоген во безбедна доза или нефармаколошки пристапи како што се спиењето и управувањето со стресот, под медицински надзор.

Билки кои „ги засилуваат хормоните“

Размислете: „Исхраната има многу помоќен ефект врз хормоните отколку нерегулираните билни апчиња“. Без клинички докази, овие додатоци може да ја нарушат природната рамнотежа на телото, наместо да ја подобрат.

Високи дози на фитоестрогени и хормонски билки

Додатоци како што се црниот кохош и соините изофлавони се популарни кај жените кои бараат олеснување од топли бранови и други симптоми на менопауза. Но, ендокринологот д-р Џолин Брајтен предупредува дека прекумерната употреба може да го имитира естрогенот во телото и да ја наруши нормалната хормонална функција. Тие може да бидат корисни во мали дози и под медицински надзор, но земањето големи количини самостојно може да доведе до хормонален дисбаланс, надуеност или хроничен замор.

Хормоните се деликатни, а додатоците што ветуваат дека ќе ги „ресетираат“ или „балансираат“ честопати не се во согласност со очекувањата. Затоа лекарите нагласуваат дека исхраната, начинот на живот и професионалната медицинска поддршка се најсигурниот начин за одржување на хормоналното здравје по 40-тата година.

