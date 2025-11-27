3 хороскопски знаци ќе имаат судбоносна средба до 24 декември: Венера влегува во Стрелец

0 SHARES Сподели Твитни

Венера, планетата на љубовта, влегува во знакот на Стрелец на 30 ноември, носејќи возбудлив декември за Лавовите, Стрелците и Овните.

Венера во Стрелец носи леснотија , радост и потреба да се ослободи срцето од сè што го ограничува. Кога оваа позиција е активна, луѓето стануваат поотворени за нови искуства, сакаат вистина во врските и се стремат кон врска што инспирира, а не ограничува.

Ова е време кога емоциите се разгоруваат, кога љубовта се живее преку смеа, спонтаност, патување, искрен разговор и поместување на границите. Венера ќе остане во Стрелец до 24 декември, кога ќе се пресели во Јарец.

Потребата за слобода

Постои посилна потреба за слобода, што им овозможува на двајца луѓе да растат заедно.

Венера во Стрелец поттикнува авантуристички дух, па затоа многумина можат да запознаат нови луѓе преку учење, странски култури, интернет или преку ситуации што се случуваат сосема неочекувано. Љубовта ќе изгледа пооптимистична, а привлечноста се раѓа преку хумор, ментална поврзаност и слични животни филозофии.

Повеќе забава

Ова е период кога романтиката добива поширок поглед, луѓето помалку анализираат и веруваат, се надеваат и се отвораат повеќе. Срцето бара вистина, директност и партнер кој не си игра игри. Ако врската е веќе стабилна, овој транзит носи повеќе забава, повеќе енергија и чувство дека можете да направите сè заедно.

Да се ​​биде сам отвора простор да се види колку може да биде шарен животот и како љубовта може да дојде од насока од која никогаш не сте очекувале.

