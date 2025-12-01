0 SHARES Сподели Твитни

Грчките земјоделци до крајот на 2025 година ќе добијат вкупно 3,7 милијарди евра, објавија Агенцијата за европски земјоделски субвенции (ОПЕКЕПЕ), Министерството за земјоделство и Министерството за финансии на Грција. Овој износ е најголем во споредба со претходните години.

Според кабинетот на вицепремиерот Костис Хаѕидакис, од ОПЕКЕПЕ ќе бидат исплатени 3,3 милијарди евра за 2025 година, наспроти 2,7 милијарди лани. Повеќето средства се од вториот столб на Заедничката земјоделска политика, насочени кон програми за модернизација на земјоделските култури и стопанства.

До 26 ноември биле исплатени 1,9 милијарди евра. Од денеска започнува авансната исплата за основна поддршка (363 милиони евра), програми за рурален развој (119 милиони) и обесштетувања за болести кај животните (56 милиони). До крајот на годинава се очекува да бидат исплатени останатите 1,2 милијарди евра. Декември ќе биде месец на суштинска поддршка за земјоделскиот и сточарскиот сектор.

Сепак, земјоделците изразија незадоволство поради високите трошоци на производството и побараа загарантирани цени за своите производи. На состанокот организиран од Грчкиот координативен комитет, одлучено е од 30 ноември да започнат со блокади низ земјата, со постепено проширување до 5 декември.

The post 3,7 милијарди евра за грчките земјоделци – еве за кои програми ќе се користат парите appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: