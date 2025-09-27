37 опомени за непочитување на новите законски измени- дел од граѓаните не се запознаени

37 опомени добиле граѓаните во главниот град бидејќи не ги почитувале новите сообраќајни правила, односно поминале на пешачки премин користејќи мобилен телефони или слушалки. Новите законски измени втор ден се на сила, но дел од граѓаните се уште не се запознаени.

Јавноста во прашалници дали кога поминувааат регуларно на пешачки рпремин на зелено светло им се прекршува правото на слобода ако користат мобилен телефон или слушалки. Според експертите и тие се учесници во сообраќајот кои ја делат истата одговорност со остаататие учесници.

Новите сообраќајни правила започнаа да важат од вчера. Казната за преминување пешачки премин со телефон во рака или на уво изнесува 40 евра. За возење тротинет или мотор со користење електронски уред, глобата е 50 евра. Од министерството за внатрешни работи велат дека ќе почнат со казни кога граѓаните ќе бидат запознаени со новите измени во законот.