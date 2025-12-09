4 БОИ КОИ ЌЕ ГО НАПРАВАТ ДОМОТ ЗАСТАРЕН: Експертите никогаш не ги користат

0 SHARES Сподели Твитни

Експерт за внатрешен дизајн откри кои бои љубителите на стил на домот треба да ги остават зад себе во 2025 година и како да стилизираат неочекувана нијанса што ќе биде најпопуларна во 2026 година.

Дизајнерката на ентериер со седиште во Лондон, Џо Хамилтон, изјави: „Студените сиви, сино-белите, шеќерните пастелни и светлите основни тонови излегуваат од мода, додека „помеките, помирни и „текстурални“ нијанси, како чистите бели, се во пораст“.

„Ништо навистина не е „погрешно“, но неколку работи ја губат својата моќ.“ Размислувам за ладни сиви бои бидејќи тие ја „израмнуваат“ просторијата и не одат добро со денешните потопли, органски материјали“, изјави таа за Дејли Меил.

„Исто така, многу остри, сино-бели нијанси кои се чувствуваат клинички и не се вклопуваат удобно со сегашните природни материјали.“

Постојат шеќерни пастели на кои им недостасува длабочина; а главната работа се светлите основни бои со висок контраст кои се чувствуваат како трик, а не како внимателен дизајн.

За дополнително подобрување на просторот, Џо препорачува да се држите подалеку од непосакувани елементи во вашиот дом, како што се комплети мебел што си одговараат.

Не сум обожавател на „комбинирани“ комплети, каде што купувате сè од една серија. Ништо не ја забрзува стареењето на собата. Исто така, не уживам во претерано тематски соби каде што сè се чувствува како да е сценирано, наместо да се живее во нив, или претерано стилизирано. Домовите не се изложбени салони, тие се простори во кои треба да се живее. Им треба дух, од што често доаѓа нивната убавина.

