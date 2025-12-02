4 бои на лакови за нокти кои засекогаш ќе останат во тренд: Нема промашување со нив

0 SHARES Сподели Твитни

Трендовите за маникир се менуваат побрзо отколку што можеме да отстраниме стар лак, но некои бои имаат статус што е надвор од годишните времиња, возрастите или ефектите на TikTok. Ова се нијансите што преживеале сè, од мат завршетоци до хромирани прскања, и сè уште стојат како симболи на стил, едноставност и самодоверба.

Во ерата на експерименти со уметност на нокти и вирални трендови, овие четири нијанси за нокти преживуваат затоа што не се обидуваат да бидат ништо друго освен она што се – класици. Тие се повеќе од бои, тие се расположенија, фази, изрази на женственост. И затоа тие се секогаш, но секогаш, во тренд, и можете да ги носите со фармерки и бела кошула, или со свилена фустан и високи потпетици.

Класична црвена – симбол на елеганција и страст

Има нешто речиси кинематографски во моментот кога жената ги премачкува ноктите со црвен лак. Тоа е боја што раскажува приказна – за самодовербата, за вечерните излегувања, за смелоста. Брендови како OPI и Essie со децении потврдуваат дека нивните црвени нијанси, како што се „Big Apple Red“ или „Russian Roulette“, се меѓу најпродаваните на сите времиња.

Црвената боја е сè уште избор кој никогаш не заостанува: доволно класична за денот, доволно страсна за вечерта.

Nude – дискретен луксуз

Ако постои еквивалент за убавина на мал црн фустан, тоа е нуд лакот за нокти. Од светло беж до топло млечно кафе, овие нијанси зрачат со смиреност и добро негуван изглед. Во анкетите на The List и Glam, неутралните тонови беа прогласени за „омилена“ боја на најголемиот број жени ширум светот.

Нуд маникирот е како незабележлив филтер – не се наметнува, но прави сè да изгледа подобро.

Бледо розова – вечен фаворит на минималистите

Светла, чиста, уредна. Бледо розовиот лак (или таканаречениот „проѕирен розов“) има моќ да ги направи вашите нокти да изгледаат здрави и свежи, како штотуку да сте излегле од салон, дури и кога не сте. Овие нијанси често се поврзуваат со природна убавина, нежност и софистицираност.

Можат да се носат за секоја пригода, без разлика дали сте на деловен состанок, бранч со пријатели или семеен ручек.

Бордо – моќ во шише

За оние денови кога сакате да се чувствувате силно и мистериозно, бордото е ненадминлив избор. Оваа длабока, винска нијанса доминира секоја есен и зима, но никогаш навистина не излегува од мода. На ноктите, изгледа луксузно, моќно и малку драматично, како црвен кармин за ладни денови.

Со едноставен накит и уреден маникир, бордо ноктите стануваат ваш заштитен знак.

