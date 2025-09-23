4 грешки кои мажите ги прават во кревет! Жените се згрозуваат од тоа – Ја гасите нејзината страст!

0 SHARES Сподели Твитни

Иако се очекува од мажите подобро да се снаоѓаат во кревет, тие не се секогаш најдобро упатени кога станува збор за правилно задоволување на женската страна.

Ова се тие 4 грешки кои сите момци ги прават во кревет и време е да ги поправат доколку сакаат сексот да им стане подобар.

Претпоставуваат што сака партнерката

Вие си мислите дека таа сака орален секс, но можеби она што навистина го сака е само долго бакнување, затоа наместо да ги земате работите во свои раце секогаш прашувајте што сака партнерката во моментот.

Оставаат сè на физичкиот контакт

Иако понекогаш ги забораваат бакнежите, секогаш гледаат на сексот како на физичка активност во која што треба да издржат што подолго.

Не правите склекови, затоа опуштете се, вашата партнерка како припадничка на понежниот пол, заслужува емоционален контакт кој верувајте ќе ви се исплати доколку го воспоставите.

Ја избегнуваат предиграта

Навистина понекогаш не е потребна, но во поголем дел од случаите е, а тоа сите жени добро го знаат.

Мажите изгледа го забораваат или сакаат да го заборават, сакајќи веднаш да преминат на работата, но работата нема да биде успешна ако претходно не се загрее добро креветот.

Очекуваат жената да постигне оргазам и со тоа го уништуваат сексот

Голем дел од мажите постојано ги притискаат партнерките за време на сексот да постигнат оргазам пред нив за тие да се чувствуваат слободно да го направат истото потоа.

Но, не знаат дека жените потешко постигнуваат оргазам при секс без стимулација на клиторисот, па уште и при таков притисок, оргазмот би бил невозможен.

Со тоа се разочаруваат сами, ја намалуваат желбата за секс кај партнерката и сексот е уништен.

