4 работи што треба да ги избегнувате по 40-тата година: Кардиохирург предупредува како да го зачувате здравјето

Реномиран кардиохирург наведува четири навики што треба да се избегнуваат по 40-тата година за да се остане здрав.

Д-р Џереми Лондон, кардиоваскуларен хирург со повеќе од 25 години искуство, од Џорџија, неодамна сподели клучни совети за здравјето по 40-тата година во вирално видео на TikTok.

Неговото видео има повеќе од 2,6 милиони прегледи. Иако првите две работи што тој ги советува да се избегнуваат важат за сите возрасти, неговите препораки сепак привлекуваат огромно внимание од јавноста, пишува Дејли Меил.

Заборавете на алкохолот.

Д-р Џереми Лондон советува дека по 40-годишна возраст, сериозно треба да се размисли за откажување од алкохол и пушење.

Ако навистина сакате да ја обезбедите долгорочната благосостојба на вашето тело, ограничете го или целосно елиминирајте го алкохолот. Алкохолот е токсичен за секоја клетка во телото – рече тој.

Хирургот нагласи дека разбира колку може да им биде тешко на некои луѓе целосно да се откажат од алкохолот и нагласи дека тоа е личен избор.

– Само биди внимателен во своите одлуки – советуваше тој.

Кажете збогум на пушењето.

Д-р Лондон има сличен став кога станува збор за пушењето и употребата на електронски цигари.

– Не мислам дека некој би рекол дека е лошо за вас. Го зголемува ризикот од рак на белите дробови, срцев удар и мозочен удар. Не пушете, објасни тој.

Квалитетен сон

Третата препорака на д-р Лондон се однесува на спиењето.

– Не го заменувај сонот со други активности – предупреди тој, признавајќи дека понекогаш и самиот се бори со тоа.

Сепак, одморот е нешто што луѓето навистина треба да го стават на прво место, особено како што старееме, нагласи докторот.

– Закрепнувањето е многу важно во текот на целиот живот, но станува особено важно како што старееме – објасни д-р Лондон.

Избегнувајте токсични луѓе.

Четвртото нешто што тој ви советува да го избегнувате по 40-тата година се токсичните луѓе.

На крај, но не и најмалку важно, препораката на д-р Лондон е луѓето над 40 години да избегнуваат токсични луѓе.

– Фокусирајте се на негување на односите со луѓето што ви се важни и ги сакате, бидејќи на крајот на краиштата, тоа е она што навистина вреди – рече тој.

Неговиот совет беше добро прифатен во коментарите. Многумина се согласија со докторот, истакнувајќи ги придобивките од откажувањето од алкохол, квалитетниот сон и позитивните односи.

