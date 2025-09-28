4 хороскопски знаци кои никогаш не забораваат предавство (и секогаш враќаат услуга)

0 SHARES Сподели Твитни

Постојат знаци кои лесно простуваат, но и такви кои никогаш не забораваат кога некој ќе ги повреди. Овие четири знаци се сеќаваат на секоја навреда и секогаш наоѓаат начин да се израмнат.Шкорпијата е најпозната по тоа што никогаш не ја заборава предавството. Неговата одмазда можеби е тивка, но секогаш удира право во срцето.Бикот делува смирено, но кога некој ќе го повреди, долго се сеќава на тоа и трпеливо чека можност да покаже како се чувствува.Јарецот не реагира веднаш, но откако ќе го изгубите, нема враќање назад. Неговата одмазда е одмерена и ладна, а неговата цел е да ве научи лекција.Лавот не може да поднесе предавство бидејќи тоа му ја повредува гордоста. Кога тоа ќе се случи, Лавот ќе стави до знаење дека никој не може да го понижи неказнето.

