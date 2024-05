4,6 милиони прегледи: Бебе за прв пат пробало сладолед, погледнете ја урнебесната реакција

0 SHARES Сподели Твитни

Пробувањето нова храна е интересно искуство за секое бебе, а неодамнешното вирално видео го докажува тоа. Мама, Британи Џерниган, на социјалните мрежи сподели видео од првиот вкус на сладолед на нејзиното девојче Блејкли, а нејзината реакција воодушеви многумина.Штом девојчето го проба сладоледот, широко ги отвори очите и го грабна задоволството. Нејзиното лице открива дека била повеќе од воодушевена. View this post on Instagram A post shared by Pubity (@pubity)Нејзината реакција ги воодушеви луѓето на социјалните мрежи, а видеото собра повеќе од 4,6 милиони прегледи.

Пронајдете не на следниве мрежи: