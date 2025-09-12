46 убиени и 165 ранети во израелските напади врз Јемен

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за здравство на Јемен, кое го водат Хутите, вчера соопшти дека бројот на жртви во израелските напади на неколку места во земјата во среда се искачил на 46, а 165 лица биле ранети. Израел го нападна главниот град на Јемен, Сана, и северната покраина ал-Џаф, што е најновиот во низата напади и контранапади меѓу Израел и Хутите, поддржани од Иран, како дел од последиците од војната во Газа.„Одговор на нападите предводени од терористичкиот режим на Хутите“„Нападите беа извршени како одговор на нападите предводени од терористичкиот режим на Хутите против Државата Израел, за време на кои беа лансирани беспилотни летала и ракети земја-земја кон израелска територија“, соопшти израелската војска. Во нападот врз Сана на 30 август загинаа премиерот на владата предводена од Хутите и неколку министри, што беше прв напад насочен кон високи функционери.„Ќе продолжиме со штрајковите“„Ќе продолжиме да напаѓаме. Кој и да нè нападне, ние ќе возвратиме“, изјави израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху по последните напади. Претходно вчера, израелската војска објави дека пресретнала ракета и беспилотно летало од Јемен, за што подоцна одговорноста ја презедоа Хутите.„Операцијата беше дел од одговорот на израелската агресија врз нашата земја“, изјави воениот портпарол на групата. Хутите, кои ги контролираат најнаселените делови од Јемен, претходно нападнаа бродови во Црвеното Море, како што велат, во знак на солидарност со Палестинците во Газа.

