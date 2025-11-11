5 бои за коса кои совршено ги покриваат седите влакна: Бараат минимално одржување и се целосно шик

0 SHARES Сподели Твитни

Ако имате многу седа коса, изборот на вистинската боја на коса може да направи чуда не само за нејзино прикривање, туку и за освежување на вашиот изглед.

Еве неколку нијанси кои моментално се најдобри за прикривање на седата коса без потреба од често боење:

Темно руса со топли прамени

Оваа комбинација ги спојува темните корени со медени или карамел прамени, што го намалува контрастот помеѓу седата коса и коренот, обезбедувајќи природна транзиција која е лесна за одржување.

Топла светло-кафеава

Дискретна и елегантна боја која лесно се вклопува со повеќето тонови на кожа и не бара често боење, додека седата коса речиси исчезнува.

Бакарно-златна

Совршена за жени со посветли тонови на кожа, бидејќи ја рефлектира светлината и ја прави косата да изгледа пополна, а седата коса лесно се вклопува во топлата боја.

Потемна медена или карамелизирана

Ако сакате потемни тонови, медот и карамелизираната се идеални бидејќи се лесни за одржување и не ја покажуваат седата коса веднаш по растењето.

Сива или „сребрена мешавина“

За оние кои сакаат да ја прифатат својата седа коса, комбинирањето на сребрени тонови со природен сив изглед дава модерен, софистициран изглед.

Совет:

Изберете потопли тонови (карамела, мед, бакар) бидејќи го освежуваат тенот, а избегнувајте темни бои ако имате повеќе од 50% седа коса. За минимално одржување, прамени или балајаж ќе го омекнат повторното растење.

Пронајдете не на следниве мрежи: