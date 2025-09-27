5 намирници богати со јод: Минерал неопходен за правилно функционирање на заштитната жлезда

0 SHARES Сподели Твитни

Јодот е минерал кој треба секојдневно да се внесува во организмот преку исхраната, бидејќи е неопходен за правилно функционирање на тироидната жлезда и влијае на производството на тироидните хормони кои играат важна улога во целото тело.

Кога на телото му недостасува јод, оваа состојба предизвикува отекување на тироидната жлезда и болест наречена хипотироидизам. Симптомите кои се јавуваат се замор, нагло зголемување на телесната тежина, отечено лице, главоболка, поспаност, мускулна слабост, депресивно расположение, низок крвен притисок, губење на косата и сува кожа.

Храната што можете да ја јадете за да го зачувате целокупното здравје, а особено здравјето на тироидната жлезда, се доста достапни.

1. Млечни производи

Истражувањата покажаа дека само една шолја млеко дневно може да ги задоволи дневните потреби на организмот за јод. Истото важи и за јогуртот, а кога се во прашање сирењата, швапското сирење е добар избор.

2. Јодирана сол

Една четвртина од лажичка јодирана сол содржи 71 mcg јод, што е половина од дневната потреба на телото за овој минерал.

Сепак, содржи и натриум, кој може да биде лош за здравјето на бубрезите и крвниот притисок, па затоа е важно да се користи со претпазливост.

3. Туна

Освен што е богата со протеини, туната содржи малку калории, богата е со јод, калиум, железо и витамин Б.

Туната е добар извор на омега 3 масни киселини, што ја прави одлична храна за превенција од срцеви заболувања.

4. Јајца

Тие се одличен извор на протеини, здрави масти и совршена комбинација на витамини и минерали. Јодот се наоѓа во жолчката.

5. Суви сливи

Сувите сливи се богати со влакна, витамини К и А, калиум и железо.

Тие се и одличен извор на јод, па често им се препорачуваат на веганите за да го компензираат внесот на јод во организмот.

Пронајдете не на следниве мрежи: