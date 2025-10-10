5 најмоќни намирници кои го забрзуваат метаболизмот: Одлични за брзо и здраво слабеење

0 SHARES Сподели Твитни

Колку подолги се интервалите помеѓу оброците, толку е побавен метаболизмот, особено ако храната богата со растителни влакна е исклучена од исхраната.

Оние кои сакаат да изгубат тежина обично ја слушаат реченицата: „Ох, имате бавен метаболизам, зато не успевате да изгубите тежина“. Сепак, дали е тоа така?

Ние често го користиме зборот „метаболизам“ за да ја опишеме стапката со која телото согорува калории.

Ова значи брзина со која телото ја претвора храната во енергија, односно калории, а потоа ја користи енергијата за извршување на основните и секундарните дневни функции.

Зошто е важно да го забрзате метаболизмот?Митот е дека слабите луѓе имаат брз метаболизам, а дебелите имаат бавен. Имено, истражувањето покажа дека бавниот метаболизам во повеќето случаи не е причина за дебелина. Метаболизмот зависи од многу фактори, кои можеби никогаш не сте претпоставувале.

Можеме да влијаеме на некои од факторите, но не и на некои. На пример, невозможно е да се влијае на возраста – бидејќи колку сме постари, толку повеќе губиме мускулна маса, а количината на маснотии значително се зголемува.

Постојат многу луѓе кои ги прескокнуваат оброците затоа што сметаат дека тоа ќе ослабе и ќе го забрза метаболизмот, а тоа е голема грешка, бидејќи тоа само го забавува уште повеќе.

Кога почнувате да јадете нормално, метаболизмот останува бавен некое време, и тоа е причината зошто диетите се главно неуспешни и зошто кога ќе престанете да одржувате диета за кратко време, вие не само што ја враќате изгубената тежина, туку додавате и неколку повеќе.

Телото никогаш не „спие“, без оглед дали се движите или одмарате, бидејќи на телото му треба енергија дури и кога спиете. Значи, не треба да пропуштате оброци. Колку подолги се интервалите помеѓу оброците, толку повеќе метаболизмот се забавува.

Која храна го забрзува метаболизмот?Важно е да се избегнува преработена храна, особено пржена, полна со нездрави масти, како и слатки. Јаглехидратите не треба да се избегнуваат, особено оние со низок гликемиски индекс или влакна, како што се јаболка и леблебија.

ЈајцаТие содржат есенцијални аминокиселини кои ги прават совршен протеин. Појадок богат со протеини, како што се јајца, го зголемува чувството на ситост и го забрзува метаболизмот за 10 проценти.Зелен чајДокажано е дека зелениот чај помага во слабеењето со забрзување на метаболизмот, инхибиција на апсорпција на маснотии и помага во регулирање на гликозата. Ова не е поради кофеинот што го содржи, туку поради високата концентрација на природни антиоксиданти.АвокадоОва кремасто овошје со неутрален вкус стана доста популарно. Авокадото е богато со растителни влакна и мононезаситени масти кои се здрави за срцето. Дополнителна придобивка е што масните киселини содржани во авокадото го активираат метаболизмот.

4.Јаткасти плодовиОревите се одлични ако сакате маснотиите во стомакот да исчезнат. Неколку ореви или бадеми ќе ве заситат и ќе ве наполнат со енергија истовремено. Можете да ги комбинирате со јогурт и да додадете малку цимет.

КраставицаКраставиците се феноменални согорувачи на маснотии. Семето не само што содржи стимулативни својства, што може да го забрза метаболизмот, туку содржи и сулфур и силициум диоксид, а и двете супстанции можат да помогнат во процесот на согорување на природните маснотии во организмот.

