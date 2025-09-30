5 стилски грешки поради кои изгледате постаро: Сменете ја облеката и ќе се промените самите себе

0 SHARES Сподели Твитни

Одредена облека навистина може да направи да изгледате како да сте накачиле некој килограм или да сте неколку години постари.

Затоа, доколку не сакате да изгледате постаро и подебело, погрижете се никогаш да не ги правите овие модни грешки.

1. Црнo од глава до пети

Овој неуспех спаѓа во категоријата стареење.Црната боја, без сомнение, може да направи да изгледате елегантно и софистицирано, но пренагласената црна може да ги нагласи несовршеностите како брчките и темните кругови, пишува „Style craze“.

2. Носете поголем број на облека

Во моментот кога ќе се здебелите малку околу стомакот или на кое било друго место, имате тенденција да ги надоместите тие недостатоци со облеката. Сепак, размислете добро, бидејќи купувањето облека што е поголема може да направи да изгледате поголеми отколку што сте.Затоа, секогаш избирајте облека што ви одговара.

3. Извртување во долги здолништа

Колку и да ги сакате, размислете уште еднаш. Долгите здолништа додаваат голема тежина на екстремитетите давајќи илузија дека немате толку згодни нозе. Затоа носете долги здолништа кои не се само за млади девојки.Меѓутоа, ако кратките сукњи не се по ваш вкус, здолништата до колена се одлична опција.

4. Погрешен избор на рамка за очила

Тенките рамки на очилата сега се минато, а се користеа за истакнување на очите. Ако размислувавте да ги носите, нашиот совет е да не го правите тоа.

Кога купувате рамка за очила, не ја купувајте првата што ќе ја видите. Пробајте неколку за да видите што најдобро одговара за вас пред да платите. Похрабрите и поголеми рамки кои не ги кријат очите сега се во тренд.

5. Несоодветни чевли

Верувајте ни кога го кажуваме ова,изборот на чевли може и да ви додаде години во животот.Попаметно е да не бирате чевли кои се во мода, туку оние кои ви одговараат според возраста и тежината.Тенките чевли изгледаат подобро на жените кои се малку поголеми, а обичните додаваат допир на софистицираност на секојдневната облека.

