5 трикови за експлозивна секс акција! Секоја жена треба да ги проба – ќе го полудите вашиот маж

Жените можат да бидат несигурни во ситуација каде што мора да се соочат со маж што навистина им се допаѓа и кон кого се сексуално привлечени. Ако не сте сигурни како да го доведете мажот што ви се допаѓа до кулминација во секс, ви даваме неколку предлози кои се вистинска бомба за машкото либидо.

Врзете го

Постои голема веројатност дека момчето со кое сте во врска има тајна желба да го доминирате. Затоа може да му покажете кој е „шеф“. Сè што ви треба за да ја спроведете таа идеја во дело е една од неговите вратоврски, или уште подобро, пар лисици. Вашите хулахопки или сатенски шал исто така ќе функционираат, ако спонтано одлучите да го врзете и да му ја забавувате фантазијата. Фактот дека нема да знае што го чека ќе има уште поголем ефект врз него. Секако, безбедноста на прво место.

Облечете нешто секси и предизвикувачко

Повеќето мажи не можат да одолеат на тоа да ја видат девојката од своите соништа во секси долна облека. Бидејќи знаете дека мажите се визуелни суштества, би можеле да ги искористите овие информации во ваша корист. Во зависност од вашите преференции, може да биде градник „push up“ во комбинација со танга гаќички или чипкано неглиже. Исто така, ако сакате да носите маички со огрлица, мрежести чорапи и жартиери, не пропуштајте ја можноста да ги додадете во равенката. Тој едноставно ќе ужива да ги симне сите тие работи од вас.

Ставете му превез за очи

Оваа тактика е нешто што вашиот сакан можеби никогаш порано не го искусил и може да биде неверојатно возбудливо. Кога му ги врзувате очите, го „отстранувате“ неговото омилено сетило, но го оставате со сите други за да го истражува вашето тело. Бидејќи не може да ве види, ќе биде фокусиран на мирисот на вашата кожа, топлината на вашето тело, вашиот здив и зборовите што му ги кажувате. Додека е со врзани очи, неговата имагинација ќе дивее, па можете да го искористите тоа време за да се ослободите од неговата вишок облека и да го доведете во ситуацијата во која сакате да биде.

Користете секс играчки

Интересно е што мажите не се свесни дека жените користат секс играчки дури и кога имаат многу редовен секс. Во овој поглед, би можеле да извадите една од вашите омилени играчки и да му покажете на вашиот љубовник како може да ве задоволи со неа. Немојте да мислите дека ова нема да му донесе никаква возбуда, бидејќи напротив, нема поголем стимул за маж во спалната соба од гледањето како неговата сакана достигнува кулминација.

Остварете ја неговата сексуална фантазија

Одличен начин парот да се поврзе и да си покаже еден на друг колку доверба имаат еден во друг е со откривање на своите сексуални фантазии. Прашајте го вашиот љубовник која е неговата најголема сексуална фантазија, навидум целосно незаинтересиран да направите нешто во врска со тоа. На многу мажи ќе им биде непријатно да зборуваат за тоа, но со вашето охрабрување и споделување на вашата фантазија со него, ќе му помогнете да се отвори. И како шлаг на тортата, ако тоа е нешто што можете да си замислите себеси како го правите, не двоумете се да го остварите за него.

