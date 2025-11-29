5 трикови за најубава елка: Сите ќе ѝ се восхитуваат – како да е од списание

0 SHARES Сподели Твитни

Украсувањето елка не само што го зближува целото семејство, туку го прави и вашиот дом уште поубав, а со овие 5 трикови, ќе изгледа како да е излезено од списание.

Како што се приближува празничната еуфорија, излозите и продавниците се сè повеќе блескаат со украси, а љубителите на новогодишните украси често не знаат од каде да почнат. Изборот е огромен, а желбата елката да изгледа уште поубаво секоја година расте.

Подолу се дадени едноставни чекори што можат да ви помогнат да направите совршено украсена елка со свои раце.

Поставете ги светлата

Прво, поставете ги светлата. Започнете од врвот на елката и полека движете се надолу кон дното.

Ако сакате весели и шарени украси, изберете светла во неколку нијанси, а ако сакате да се држите до одредена тема, изберете оние чија боја го следи остатокот од декорацијата.

Додадете малку памук за снежен ефект

Можеби звучи необично, но малите парчиња памук можат да создадат прекрасен впечаток како елката да е покриена со снег. Рамномерно распоредете ја памучната волна на гранките, одредувајќи ја големината на парчињата според вашите желби.

Додадете декоративна лента

Лентата дава посебен шмек на елката. Завиткајте ја околу елката, како што направивте со светилките. Можете да ја поставите од горе надолу или обратно, само проверете дали не ги покрива светкавите светилки и памучната волна.

Поставете ги декорациите

Иако украсите и другите детали обично се закачуваат прво, всушност е најдобро да ги оставите за самиот крај. Ако го следите овој редослед, кога ќе се повлечете и ќе ја погледнете елката, ќе забележите колку похармонично изгледа.

Уредете го долниот дел на елката

Исто како што избираме чевли што го надополнуваат нашиот изглед, елката заслужува убаво украсено дно. Украсете ја „основата“ на елката со материјал што одговара на стилот на декорацијата – може да биде ткаенина, кутија, корпа или што и да е што ќе изгледа убаво.

