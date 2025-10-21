5 уреди што ја намалуваат сметката за струја: Уште од првиот месец ќе бидете шокирани од потрошувачката

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку сакате да ја намалите сметката за струја без жртви или компликации, решението се паметни уреди кои сами заштедуваат енергија, додека вие живеете сосема нормален живот.

Цените растат, но со неколку паметни решенија можете да видите помал износ на вашата сметка следниот месец. Најефикасните уреди се паметни термостати, LED светилки, паметни приклучоци, сензори за движење и паметен бојлер.

Паметен термостат сам го регулира греењето и може да ја намали потрошувачката до 20%. LED светилките трошат до 80% помалку електрична енергија и траат со години. Паметните приклучоци покажуваат колку секој уред користи и ви овозможуваат да ги исклучите од далечина. Сензорите за движење го вклучуваат светлото само кога е потребно, додека паметниот бојлер ја загрева водата само кога сте дома.

Овие уреди се лесни за инсталирање, работат во секој дом со Wi-Fi мрежа, а месечните заштеди можат да бидат до 30%. Најдобар избор за почеток се паметните приклучоци, тие се достапни, едноставни и даваат моментални резултати.

