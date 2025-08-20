50-годишен скопјанец е пронајден починат во домот

Во 1 часот по полноќ синоќа, жител на Скопје на возраст од 50 години е пронајден починат во неговиот дом, соопшти полицијата.

„Денеска (20.08.2025) во 01:20 часот во Полициската станица Кисела Вода било пријавено дека во домот во кој престојувал на подрачјето на Кисела Вода бил пронајден починат И.Н.(50) од Скопје. Лекар од Итна медицинска помош констатирал смрт без видливи траги на насилство, а по наредба на Јавен обвинител, телото на починатиот било дадено на обдукција“, пишува во полицискиот билтен.