50 Cent се потсмева на Пи Диди за писмото до судијата: „Размислете за нашата безбедност пред да го пуштите да си оди“

50 Cent му се потсмеваше на Пи Диди откако раперот испрати писмо до судијата Арун Субраманијан еден ден пред да му биде изречена пресудата за проституција.За да се потсмева на Диди, 50 Cent го објави своето „писмо до судијата“ на социјалните мрежи, барајќи од судијата Субраманијан „да ја земе предвид безбедноста на јавноста пред да го ослободи Диди“.„Имам спор со Диди веќе 20 години. Тој е многу опасен. Многу пати се плашев за мојот живот“, рече тој.
This is my letter to the judge on Diddy’s case. 😟what I’m scared for my life! LOL • https://t.co/WtNREs3AKy pic.twitter.com/CIlcR9jOWd— 50cent (@50cent) October 2, 2025
50 Cent во своето писмо наведува дека Диди немал доволно време да се поправи или да направи какви било прилагодувања. Потоа го критикувал Диди за илјадниците шишиња бебешко масло и лубрикант пронајдени во неговите домови во Мајами и Лос Анџелес.„Во секој случај, Диди ќе се врати на вработување повеќе машки сексуални работници и ќе го држи поголемиот дел од бебешкото масло подалеку од пошироката јавност“, изјави тој.Заедно со својата објава, 50 Cent напиша: „Ова е моето писмо до судијата за случајот на Диди.“ Овој потег дојде откако Пи Диди напиша ново писмо до судијата, молејќи за милост и ослободување.„Ве молам за милост, не само за мене, туку и за моите деца. Ги изневерив моите деца. Буквално се изгубив од разумот. Сосема погрешив што кренав рака врз жена. Жал ми е за тоа и секогаш ќе ми е“, наведува тој во писмото.Тој, исто така, презеде „целосна одговорност“ за своите минати гревови, вклучително и физичкото злоставување на поранешната девојка Кеси Вентура во видео од хотелски надзор од 2016 година.