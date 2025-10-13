6 видови на рак кои може да ги предизвика алкохолот

0 SHARES Сподели Твитни

Порано се мислеше дека малку алкохол е добро за вас. Сепак, како што напредуваат научните истражувања, добиваме појасна слика за влијанието на алкохолот врз здравјето – во новиот извештај на Американската асоцијација за истражување на ракот, конзумирањето алкохол е поврзано со шест видови на рак.

Авторите на извештајот проценуваат дека 40% од сите видови на рак се поврзани со „фактори на ризик кои се модифицираат“ – со други зборови, работи што можеме да ги промениме. Меѓу нив се издвојува консумацијата на алкохол. Имено, шест видови на рак се поврзани со консумирање алкохол: рак на главата и вратот, на хранопроводникот, на црниот дроб, на дојката, на колоректалниот карцином и рак на желудникот, пренесува Science Alert.

Статистиката е отрезнувачка. Во 2019 година, повеќе од една од 20 дијагнози на рак на Запад се припишуваат на консумирање алкохол, а процентот се зголемува со текот на времето, потврдувајќи ги студиите кои го поврзуваат алкохолот со ризикот од рак.

Исто така, извештајот нагласува еден вознемирувачки тренд: зголемување на стапките на одредени видови на рак кај помладите возрасни лица.

„Тоа е загатка која истражувачите како мене сè уште се обидуваат да ја разберат, но консумирањето алкохол се појавува како потенцијален лидер на листата на причини“, вели Џастин Стебинг, професор по биомедицински науки на Универзитетот Раскин во Англија, додавајќи дека зголемената инциденца на колоректален рак кај помладите од 50 години е особено загрижувачки. Извештајот забележува годишен пораст од 1,9% помеѓу 2011 и 2019 година.

Додека точните причини за овој тренд сè уште се истражуваат, истражувањата постојано покажуваат врска помеѓу честото и редовното пиење во раната и средната зрелост и поголем ризик од рак на дебелото црево и ректумот подоцна во животот.

„Но, исто така е важно да се разбере дека оваа приказна не е трагедија. Тоа е повеќе предупредувачка приказна со потенцијал за среќен крај. За разлика од многу фактори на ризик за рак, консумирањето алкохол е нешто што можеме да го контролираме. Намалувањето или елиминирањето на внесот на алкохол може да го намали ризикот, нудејќи форма на зајакнување во лицето на често непредвидлива болест. Врската помеѓу алкохолот и ризикот од рак генерално ја следи шемата на доза-одговор, што едноставно значи дека повисоките нивоа на потрошувачка се поврзани со поголем ризик. Дури и малото до умерено консумирање алкохол е поврзано со зголемен ризик од некои видови на рак, особено рак на дојка“, забележува Стебинг и во текстот првично објавен на The Conversation, тој објаснува како алкохолот може да ја оштети ДНК, што може да предизвика рак.

Алкохолот може да ја оштети ДНК

„Кога пиеме, нашите тела го разградуваат алкохолот во ацеталдехид, супстанца која може да ја оштети нашата ДНК, планот на нашите клетки. Ова значи дека алкохолот потенцијално може да ја преработи нашата ДНК и да создаде промени наречени мутации, што пак може да предизвика рак“, вели научникот.

Според него, приказната станува посложена кога ќе ги земеме предвид различните начини на кои алкохолот комуницира со нашите тела. Може да ја наруши апсорпцијата на хранливи материи и витамини, да го промени нивото на хормоните, па дури и да ја олесни пенетрацијата на штетните хемикалии во клетките во устата и грлото. Тоа може да влијае на бактериите во нашите црева важни за нашето здравје.

Се разбира, иако алкохолот го зголемува ризикот од рак, тоа не значи дека сите алкохоличари ќе развијат рак. Многу фактори придонесуваат за развој на рак.

Употребата на тутун и пушењето, на пример, може значително да го зголеми ризикот од рак поврзан со алкохол. Генетските фактори исто така играат улога, со одредени варијации кои влијаат на тоа како нашите тела го метаболизираат (разградуваат) алкохолот. Физичката неактивност и дебелината, често поврзани со обилно пиење, исто така го зголемуваат ризикот од рак, а со алкохолот уште полошо.

Не постои „помалку лош“ пијалок

Видот на алкохолен пијалок, без разлика дали е пиво, вино или жесток пијалок, не ја менува значително ситуацијата, забележува Стебинг. Самиот етанол е канцероген.

„И додека некои студии сугерираат дека црвеното вино може да има заштитни ефекти против одредени болести, нема јасен доказ дека помага во спречување на ракот“. Потенцијалните ризици од пиење алкохол веројатно ги надминуваат сите потенцијални придобивки. Поентата не е дека никогаш не треба да уживаме во чаша вино или пиво со пријателите. Наместо тоа, се работи за тоа да бидеме свесни за потенцијалните ризици и да правиме избори што се во согласност со нашите здравствени цели. Станува збор за умереност, внимателност и информирано одлучување“, посочува тој.

