6 знаци на говор на телото кои откриваат дека некој ве сака, но се плаши да го признае тоа

0 SHARES Сподели Твитни

Зборовите можеби не успеваат, но телото не може да лаже. Еве 6 знаци дека некој ве сака, иако се плаши да го признае тоа.Можеби и вие сте седеле спроти некого, сте забележале како неговите раце треперат додека ве гледаат во очи, а сепак никогаш не сте ги слушнале зборовите „Те сакам“ или барем „Многу ми се допаѓаш“. Љубовта може да се скрие на најнеобичните места – токму во тие движења, во поглед што трае секунда подолго, во мали гестови што откриваат повеќе отколку што можат илјада зборови.Еве шест суптилни знаци на говорот на телото кои можат да откријат дека некој ве сака, но сепак се плаши да го каже тоа на глас, велат психолозите.1. Изглед кој трае предолго, па…Кога некој ќе ве држи очите уште една секунда, а потоа одеднаш ќе ги спушти, тоа често е комбинација од љубов и страв. Како да сака сè да каже со очите, но срцето му е премногу слабо за да го издржи интензитетот на моментот. Ако некогаш сте почувствувале дека некој ве „фатил“ со очите, а потоа се повлекол – тоа е еден од малите сигнали.2. Нервни движења што не можат да ги контролираатЉубовта внесува немир во телото. Оној што ги крие своите емоции често се трие по ракавот, си игра со косата, удира по масата. Ова не се обични навики – тие се вишок енергија што избувнува кога сте во близина. Ако се повторува само до вас, обрнете внимание.3. Наведнување кон вас додека зборуватеТелото природно се движи кон она што го сака. Кога некој несвесно се наведнува поблиску, дури и суптилно, тоа е знак на поврзаност. Понекогаш тоа е само мало навалување на главата или торзото кон вас. Како нивното тело, без оглед на стравот, да вели: „Сакам да бидам поблиску“.4. Заштитни позиции на телотоСкрстени раце, шолја кафе стегната како „штит“, раце во џебови – сето ова може да изгледа како дистанца . Но, понекогаш е обратно: човекот сака блискост, но стравот создава бариера. Неговото тело потоа вели: „Се плашам да се соблечам, но сакам да останам таму, до тебе.“5. Несвесно имитирање на вашите движењаАко се напиете голтка вода и тие го сторат истото неколку секунди подоцна – тоа не е случајност . Телото често ги имитира движењата на личноста кон која е емоционално привлечено. Тоа е природен знак на поврзаност. Ако забележите дека ова се случува постојано, можеби нивните чувства зборуваат погласно од нивните зборови.6. „Случајни“ допириДопирот е најдиректниот, но и најризичниот начин на изразување. Затоа оние кои се плашат често избираат мали, кратки допири: рака што ве допира додека ви подава предмет , нежен допир по рамото, стоење доволно блиску за рацете случајно да се спојат. Овие „несреќи“ честопати не се случајни – тие се начин на телото да каже она што устата не може.Љубовта не може да се скриеЉубовта ретко успева целосно да се скрие. Поглед, движење или насмевка секогаш наоѓа начин. Стравот може да ги запре зборовите, но телото секогаш наоѓа начин да ги изрази чувствата. Затоа, следниот пат кога ќе забележите дека некој го држи погледот предолго, ги повторува вашите движења или „случајно“ ве допира – застанете и запрашајте се: дали љубовта бара храброст да излезе на дневна светлина?

Пронајдете не на следниве мрежи: