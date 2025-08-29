6 изненадувачки здравствени придобивки од крушите

0 SHARES Сподели Твитни

Високо хранлива

Крушите доаѓаат во многу различни сорти. Бартлет, Бош и Д’Анџу крушите се меѓу најпопуларните, но околу 100 видови се одгледуваат во целиот свет.

Средна крушка (178 грама) ги содржи следните хранливи материи (2):

Калории: 101

Протеин: 1 грам

Јаглехидрати: 27 грама

Влакна: 6 грама

Витамин Ц: 12% од дневната вредност (ДВ)

Витамин К: 6% од ДВ

Калиум: 4% од ДВ

Бакар: 16% од DV

Оваа иста служат, исто така, обезбедува мали количини на фолат, провитамин А и ниацин. Фолати и ниацин се важни за клеточната функција и за производство на енергија, додека провитамин А го поддржува здравјето на кожата и заздравувањето на раните .

Крушите се исто така богат извор на важни минерали, како што се бакар и калиум. Бакар игра улога во имунитетот, метаболизмот на холестеролот и функцијата на нервите, додека калиумот помага во мускулните контракции и функцијата на срцето .

Што повеќе, овие плодови се одличен извор на полифенолни антиоксиданти, кои штитат од оксидативно оштетување. Бидете сигурни да ја јадете целата круша, бидејќи кората може да се пофали до шест пати повеќе полифеноли од телото.

Може да промовира здравјето на стомакот

Крушите се одличен извор на растворливи и нерастворливи влакна, кои се од суштинско значење за дигестивното здравје. Овие влакна помагаат во одржувањето на регуларноста на дебелото црево со омекнување и зголемување на столче .

Една средна крушка (178 грама) содржи 6 грама влакна – 22% од вашите дневни влакна потреби .

Дополнително, растворливите влакна ги хранат здравите бактерии во стомакот. Како такви, тие се сметаат за пребиотици, кои се поврзани со здраво стареење и подобрување на имунитетот .

Имено, влакна може да помогне во ублажувањето на запек. Во 4-неделна студија, 80 возрасни лица со оваа состојба добија 24 грама пектин – вид на влакна пронајдени во овошје – дневно. Тие доживеале олеснување на запек и зголемени нивоа на здрави цревни бактерии .

Содржи корисни соединенија на растенијата

Како круша кожа содржи значителна количина на влакна, најдобро е да го јадете ова овошје неоштетено .

Крушите нудат многу корисни растителни соединенија кои им ги даваат овие плодови на нивните различни нијанси.

На пример, антоцијаните даваат некои рубино-црвени нијанси на некои круши. Овие соединенија може да го подобрат здравјето на срцето и да ги зајакнат крвните садови.

Иако се потребни специфични истражувања за антоцијани од круша, многубројни студии на популацијата укажуваат на тоа дека високиот внес на храна богата со антоцианини, како што е бобинки, е поврзан со намален ризик од срцеви заболувања.

Имаат анти-воспалителни својства

Иако воспалението е нормален имунолошки одговор, хроничното или долгорочното воспаление може да му наштети на вашето здравје. Тоа е поврзано со одредени заболувања, вклучувајќи болести на срцето и дијабетес тип 2 (20 Trusted Source).

Крушите се богат извор на флавоноидни антиоксиданти, кои помагаат во борбата против воспалението и може да го намалат ризикот од болести .

Неколку големи критики го врзуваат високиот флавоноиден внес со намален ризик од срцеви заболувања и дијабетес. Овој ефект може да се должи на антиинфламаторните и антиоксидантните својства на овие соединенија .

Уште повеќе, крушите спакуваат неколку витамини и минерали, како што се бакар и витамини Ц и К, кои исто така се борат против воспалението .

Може да понуди антиканцерни ефекти

Крушите содржат различни соединенија кои можат да покажат антиканцерогени својства. На пример, се покажало дека содржината на нивните антоцијанин и циннамична киселина се бори против ракот .

Неколку студии укажуваат дека диетата богата со овошје, вклучувајќи круши, може да штитат од некои видови на рак, вклучувајќи ги и оние на белите дробови, желудникот и мочниот меур .

Некои истражувања на популацијата укажуваат дека фруктоидните овошја како круши, исто така, можат да се заштитат од рак на дојка и јајниците, што го прави овој плод особено паметен избор за жените .

Додека јадењето повеќе овошја може да го намали ризикот од рак, потребни се повеќе истражувања. Крушите не треба да се сметаат за замена за лекување на рак.

Поврзани со помал ризик од дијабетес

Крушите – особено црвените сорти – можат да помогнат во намалување на ризикот од дијабетес.

Една голема студија во над 200.000 луѓе покажа дека јадењето 5 или повеќе неделни порции на антоциански овошја како црвени круши беше поврзано со 23% понизок ризик од дијабетес тип 2 .

Покрај тоа, една студија на глувци забележала дека растителните соединенија, вклучувајќи ги и антоцианите, во кора од круша покажале и анти-дијабетес и антиинфламаторни ефекти .

Уште повеќе, влакната во крушите го забавуваат варењето, давајќи му на вашето тело повеќе време за да се расипе и да ги апсорбира хидрогените. Ова исто така може да помогне во регулирањето на нивото на шеќер во крвта, потенцијално помагајќи да се спречи и контролира дијабетесот .

