6 намирници кои треба да ги јадете секој ден за подобро здравје на мозокот

Мозокот е контролниот центар на нашето тело, одговорен за сè, од движење и мисли до емоции и дишење. Затоа е клучно да му се обезбеди доволно гориво и хранливи материи за правилно функционирање и одржување на здравјето.Храната што ја јадеме игра клучна улога во структурата и здравјето на мозокот, а храната богата со витамини, минерали, антиоксиданси и омега-3 масни киселини може да ја подобри меморијата, когнитивната функција и општото здравје. Истражувањата покажаа дека MIND диетата, комбинација од медитеранската и DASH диетата, може да го намали ризикот од Алцхајмерова болест и деменција, пишува EatingWell.Зелен лиснат зеленчукЗелениот лиснат зеленчук, како што се кељот и спанаќот, се богатство од хранливи материи, вклучувајќи витамин К, бета-каротен, фолна киселина и витамин Е. Витаминот Е е антиоксиданс кој ги штити клетките од оштетување и е поврзан со спречување на когнитивниот пад кај постарите возрасни лица.Витаминот К и бета-каротенот, исто така, помагаат во спречувањето на губење на меморијата и го подобруваат когнитивното функционирање. Зголемувањето на внесот на лиснат зеленчук не е тешко – едноставно додадете ги во смути или како прилог во вашето омилено јадење.ЈагнешкоИако може да звучи изненадувачки, јагнешкото е поврзано со долгорочни когнитивни придобивки. 10-годишна студија покажа дека неделното консумирање јагнешко, за разлика од другите црвени меса, може да ги подобри долгорочните когнитивни способности. Бидејќи е достапно преку целата година, лесно е да се вклучи во вашата исхрана. Можете да го додадете во вашата омилена чорба.ЈајцаЈајцата се една од најпопуларните јадења за појадок, и тоа со добра причина. Тие нудат голем број здравствени придобивки, особено за здравјето на мозокот. Студиите покажуваат дека редовната консумација на јајца е поврзана со намалено губење на меморијата кај постарите возрасни лица. Јајцата се еден од најдобрите извори на холин, кој ја поддржува функцијата на мозокот со одржување на меморијата и комуникацијата меѓу мозочните клетки. Иако обично се јадат за појадок, тие се одличен избор за секој оброк, како на пример во солено киш за вечера.ЛососЛососот е познат како одличен извор на протеини, но е исто така фантастичен за здравјето на мозокот. Масните риби како лососот се богати со омега-3 масни киселини, кои се неопходни за развој и функција на мозокот. Покрај тоа, овие масни киселини се поврзани со намален ризик од срцеви заболувања и артритис. Лососот може да се пече и да се сервира со многу зеленчук или да се додаде во вашето омилено јадење со тестенини.БоровинкиИако сите бобинки се добри за здравјето на мозокот, боровинките се на врвот на листата. Тие содржат есенцијални хранливи материи како што се витамини Ц и К, манган и фитонутриенти кои го зголемуваат протокот на крв и кислород до мозокот, што резултира со подобра концентрација. Истражувањата сугерираат дека јадењето боровинки може да помогне во зачувувањето на когнитивните функции и намалување на ризикот од деменција. Уживајте во нив во смути или изгмечете ги за да направите вкусен џем со семки од чиа.ОревиСите јаткасти плодови се одлични додатоци во вашата исхрана, но оревите се оние кои се најкорисни за здравјето на мозокот. Истражувањата покажуваат дека јадењето околу 30 до 60 грама ореви дневно може да ја подобри когнитивната функција. Тоа е затоа што тие се одличен извор на алфа-линоленска киселина (ALA), омега-3 масна киселина од растителна основа која помага во борбата против когнитивниот пад со намалување на воспалението и оксидативниот стрес. Обидете се да додадете неколку ореви во салата или да ги комбинирате со печен зеленчук.

