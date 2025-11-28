6 начини да доживеете оргазам без секс! Истражувајте вечерва, врвот е загарантиран

0 SHARES Сподели Твитни

Оргазмите се одлични. Секоја жена што ги доживеала добро знае колку задоволство можат да создадат. Сепак, многумина се прашуваат дали е можно да доживеете оргазам без секс?

„Многу можно!“, Вели Лола Џен, сексолог и експерт за ментално здравје

„Нашите тела се многу паметни, ако им веруваме доволно и ги оставиме да работат сами, тие можат да нè воодушеват.

Ова се начините на кои жената може да доживее оргазам без физички контакт или секс:

Оргазмот може да се доживее во сон

Можно е жените да бидат сексуално стимулирани во сон, а со тоа да доживеат оргазми. Ова се случува додека мозокот е во РЕМ фазата на спиење. Ова е можеби најнеочекуваниот пример за оргазам без да се допирате.

Мозокот е дефинитивно многу моќен орган. Ние често се будиме од сон со чувство дека она што сме го сонувале навистина се случило. Ако е така, тогаш зошто да немате интензивни сексуални искуства кои исто така изгледаат реални?

Додека вежбате, можете да доживеете оргазам

Ако ви недостасува поттик да одите во теретана, можеби ова е активирањето. Оргазмот може да се доживее и за време на вежбање.

„Вежбите што вклучуваат активирање на карлицата не се корисни само за контролирање на задоволството и издржливоста во одредени сексуални движења, туку понекогаш можат да предизвикаат силен оргазам“, објаснува Лола.

Обуките за време на кои најчесто може да се доживеат оргазми се оние во кои жените вршат вежби кои вклучуваат стомачни мускули. Постојат и добри кои вклучуваат кревање тегови, но и јога. возење велосипед, трчање, пешачење.

Оргазам може да се доживее дури и ако само размислувате за секс

Можете да доживеете оргазам дури и ако размислите само за секс.Некои жени изјавија дека имаат способност да доживеат оргазам уште при самото размислување за тоа.

Дали тоа звучи како сон? Па, постојат теории кои го потврдуваат тоа.

„Центрите за задоволство во мозокот поврзани со оргазмот се вклучени кај жени кои замислуваат да доживеат оргазам на ист начин како и кај жени кои доживуваат оргазам на поконвенционален начин.

„Особено кога се засилува еротската напнатост, некои жени можат толку многу да се возбудат што можат да доживеат оргазам без да се допираат“, објаснува таа. Доколку сакате помош во тој процес, Јансен предлага ритмичко стегање на карличните мускули проследено со длабоко дишење.

Оргазмот може да се доживее додека вежбате јога

Правилното дишење е важно за оргазмот, како и вежбите во кои фокусот е на карлицата. Сето ова е основа на јогата, па експертите тврдат дека лесно можете да доживеете оргазам додека вежбате

