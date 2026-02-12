6 хороскопски знаци раскинуваaт на Денот на вљубените: Кој добива вести за неверство, а кого партнерот не сака да го види

0 SHARES Сподели Твитни

Планетата на љубовта, Венера, влезе во Риби на 10 февруари, носејќи многу добри моменти, но не секој ќе ужива во мир – 6 хороскопски знаци на раскинување на Денот на вљубените.

Февруари се смета за најромантичниот месец во годината, а според хороскопските предвидувања , за 6-те знаци на зодијакот, крајот на месецот може да биде обележан со солзи и страдање. Дознајте што предвидуваат ѕвездите за секој знак и кои астролошки знаци се збогуваат на Денот на вљубените .

Имено, на 10 февруари, Венера влезе во Риби, создавајќи ја енергијата на љубовта и привлечноста. Како планета на љубовта, Венера им помага на многумина да имаат исклучително убав месец, но не сите знаци ќе уживаат во мир.

Астролозите препорачуваат да ги искористите максимално сите можности што ќе се појават, особено на емоционално ниво, и да не одбивате никакви љубовни покани што ќе се појават.

Овен

Овните уживаат во Денот на вљубените што никогаш нема да го заборават. Оние што се во врска се чувствуваат исполнето и конечно ја добиваат приказната што отсекогаш ја посакувале. Денот на вљубените може да донесе многу изненадувања, па дури и веренички прстен или вест за бременост .

Бик

Бикот може да добие непријатни вести од својот партнер. Денот на вљубените може да донесе сознание за афера или раскинување , што ќе биде дочекано со тешко срце и многу страдање.

Близнаци

За слободните Близнаци, Денот на вљубените е идеален за запознавање на некој посебен и започнување на прекрасна љубовна приказна. Дојде време да ги спуштат своите одбрани и да дозволат интересна личност да ги освои.

Рак

Раковите кои излегуваат од својата зона на удобност можат да бидат исклучително среќни. Оние кои не се чувствуваат подготвени да ја напуштат куќата и да се откажат од претензиите, ќе го поминат овој ден сами и со солзи во очите.

Лав

Лавовите се подготвуваат да даваат и примаат љубов . Енергијата е поголема од кога било, а некои се подготвени да направат нов чекор во нивната врска. Мораат да внимаваат како се изразуваат за да не изгледаат супериорни.

Девица

Девиците се чувствуваат осамено и неутешно. Бидејќи имаат големи барања од партнерот, оваа година може да останат без стабилен партнер. Совет: Канализирајте ја вашата енергија и бидете поотворени за запознавање нови луѓе.

Вага

За Вагите во врска, Денот на вљубените може да биде тежок поради разликите во мислењата. Тие треба да бидат посмирени и да престанат да бараат совршенство, за да не ја загрозат врската.

Шкорпија

Скорпиите поминаа низ тежок период и сега ги жнеат плодовите од својот труд. Време е да уживате во незаборавен Ден на вљубените и убави изненадувања со вашата сакана личност.

Стрелец

Венера во Риби не е на страната на Стрелецот. Тие можат да се однесуваат премногу арогантно пред личноста што им се допаѓа и да ја повредат, што може да ја заврши љубовната приказна. Стрелците треба да го умерено тонот и зборовите.

Јарец

Последните неколку месеци беа тешки за Јарците. Доколку не посветат доволно време на партнерот, ризикуваат да го изгубат . Денот на вљубените е клучен за нив да покажат колку им е важен и да им приредат убави изненадувања.

Водолија

Венера во Риби носи богат и посебен период. По години неисполнети чувства, време беше да уживаат во мирот, љубезните зборови на своите партнери и јасноста во врска со нивните идни планови.

Риба

Рибите може да ги доведат во прашање намерите на својот партнер и да бараат одговори. Некои зборови можат да направат чуда на Денот на вљубените, но Рибите мора да знаат точно како да ги отворат важните теми.

The post 6 хороскопски знаци раскинуваaт на Денот на вљубените: Кој добива вести за неверство, а кого партнерот не сака да го види appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: