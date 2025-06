0 SHARES Сподели Твитни

По преземените мерки и активности, лицето е задржано во полициска станица, а по целосно документирање на случајот, ќе биде поднесен соодветен поднесок.

The post 68-годишник ја тепал 76-годишна поранешна сопруга и нејзиниот син appeared first on МКД.МК.

The post 68-годишен маж ја нападнал 76-годишната поранешна сопруга и нејзиниот син. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: