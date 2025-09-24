7 делегации го бојкотираа говорот на Нетанјаху во Обединети Нации

При говорот на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху на Генералното собрание на Обединетите нации на 27 септември 2024 година, делегати од неколку земји напуштија салата во знак на протест. Делегации од Малдивите, Малезија, Индонезија, Пакистан, Иран, Кувајт и Куба меѓу другите, се повлекоа пред или во текот на говорот, со оглед на воените акции во Газа и обвинувањата дека Израел е вмешан во злосторства против цивили.

Меѓународната заедница овој потег го оцени како драматична дипломатска реакција. Дипломати од земји членки на Организацијата за исламска соработка, Арапската лига и Движењето на неврзаните земји се меѓу оние кои ја истакнаа својата солидарност со Палестина и отфрлањето на она што го нарекуваат „геноцид“ и „апартхејд“ од страна на Израел.

Во својот говор, Нетанјаху инсистираше дека Израел нема да ја запре воената активност, особено против Хезболах и групите поддржувачки на Иран, аргументирајќи дека земјата се соочува со постојани закани и дека мора да ги брани своите граници.

Оваа реакција која е дел од која е и јавниот повик за бојкот („Boycott genocidal Apartheid Israel“), се темели на институционализирани наводи за прекршување на меѓународното право, уништување цивилна инфраструктура и тешки човечки жртви во конфликтите со Палестина и Либан.