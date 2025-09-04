7 земји кои треба да ги посетите пред да станат популарни

0 SHARES Сподели Твитни

TRAVLY, сè попопуларната апликација за резервација и планирање патувања, објави седум скриени бисери за кои велат дека треба да ги посетите пред да станат популарни.Ова се седум земји кои за многумина се незабележани и не се жртви на масовниот туризам (засега).„Светот сè уште има скриени бисери – места полни со култура, пејзажи и душа кои сè уште не се преплавени од масовниот туризам. Ако сакате да се тргнете од утабаните патеки, еве ги земјите што треба да ги посетите пред да станат премногу популарни“, напиша Травли во објава на Инстаграм.ТајванПрвата земја на нивната листа е Тајван. „Рај за гурмани со живи ноќни пазари, бујни зелени планини и култура што ги спојува традицијата и модерноста“, така ја опишуваат земјата.Северна АлбанијаАлбанскиот брег станува сè попривлечен за туристите во последниве години, а Травли нагласува дека вреди да се посети северна Албанија.„Недопрени алпски долини, кристално сини езера и некои од најдраматичните пешачки патеки во Европа во Проклетие (Албански Алпи)“, објаснуваат тие.ОманОман е земја на Блискиот Исток. Многу луѓе ги посетуваат нејзините соседи, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати, па затоа Оман останува скриен бисер.„Пустински дини што се спуштаат во морето, небо исполнето со ѕвезди и топло гостопримство без толпите на соседите од Заливот“, пишуваат тие за Оман.ГрузијаВо Грузија, тие нагласуваат вино, снежните врвови на Кавказ, плажите на Црното Море и манастирите на карпите.Узбекистан„Историјата на Патот на свилата во своето најдобро издание: џамии со тиркизни куполи, живи пазари и безвременската убавина на Самарканд и Бухара.“Јордан (надвор од Петра)Многу луѓе ја знаат, ја посетиле или планираат да ја посетат Петра, напуштен град на територијата на денешен Јордан, кој бил главен град на Набатејците во античко време. Сепак, Травли советува да се посети и остатокот од земјата.„Да, Петра е магична, но пустината Вади Рум, Мртвото Море и византиските мозаици се подеднакво зачудувачки“, напишаа тие.Босна и ХерцеговинаКонечно, тие ја додадоа Босна и Херцеговина на листата, истакнувајќи: „Отомански мостови, смарагдни реки и антички градови каде што Истокот се среќава со Западот, плус дел од најпотценетите кујни во Европа“.

