7 навики што ќе го зајакнат вашиот имунитет пред сезоната на грип

Како што се приближува сезоната на грип, преземањето превентивни чекори е поважно од кога било. Иако вакцинацијата останува камен-темелник на заштитата, секојдневните навики како што се квалитетен сон, правилна исхрана и редовна хигиена на рацете играат клучна улога во одржувањето на силен имунолошки систем, пишува Express.co.uk.Матичниот лекар д-р Кајван Кан сподели седум практични навики кои ќе ве подготват за сезоната на грип и ќе ви помогнат побрзо да се опоравите ако се разболите.Вакцинирајте се на време„Вакцинирањето навреме е еден од најефикасните начини за заштита од сезонски грип", вели д-р Кан. Вирусот на грип мутира брзо, поради што вакцината се ажурира секоја година за да одговара на новите соеви.Бидејќи по вакцинацијата се потребни околу две недели за да се развие имунитет, препорачливо е да закажете преглед пред бројот на случаи да почне да се зголемува, идеално пред октомври. Редовната вакцинација го намалува ризикот од инфекција и ги ублажува симптомите доколку се појави болеста.Дајте приоритет на квалитетен сонДобриот сон е клучен за имунитетот. За време на длабокиот сон, се регулира ослободувањето на цитокини, протеини кои се борат против воспалението, а се создаваат клетки и антитела за борба против инфекции.„Доследното спиење од најмалку 7-9 часа секоја вечер може да ја зајакне вашата одбрана од вируси како што е грипот", објаснува докторот. Недостатокот на сон ги ослабува овие процеси и ве прави поподложни на болести, а ако се разболите, вашиот замор ќе биде поизразен. Затоа квалитетниот одмор е подеднакво важен како и секој додаток во исхраната.Поддржете го имунитетот со исхранаУрамнотежената исхрана ја зајакнува способноста на телото да се брани од сезонски болести. На имунолошкиот систем му се потребни есенцијални витамини и минерали за да произведува антитела. Наполнете го вашиот чинија со шарено овошје, зеленчук и посни протеини за да се осигурате дека ги добивате сите хранливи материи што ви се потребни. Д-р Кан препорачува консумирање антиоксиданси како витамин Ц, кој ги засилува одговорите на антителата, и витамин Д за регулирање на имунолошката функција.Одржувајте хигиена на рацете.Миењето раце е едноставна, но исклучително моќна навика во борбата против вирусите. Вирусите можат да преживеат на површини со часови и лесно се пренесуваат од неизмиени раце на лицето, устата и очите, кои се главните точки на влез на инфекција.Редовното и темелно миење на рацете со сапун и вода најмалку 20 секунди значително го намалува ризикот од заболување. Кога не сте во можност да ги миете рацете, добро решение е средство за дезинфекција на раце на база на алкохол (најмалку 60 проценти).Подгответе домашен кабинет за лековиМала залиха на основни лекови и потрошен материјал може да ве спаси од стресот од одење во аптека кога сте болни. Снабдете се со лекови што се продаваат без рецепт, како што се парацетамол и ибупрофен, како и таблети за грло. Солениот спреј може да помогне при затнат нос. Исто така е корисно да имате термометар за да можете прецизно да ја следите телесната температура, што е важен индикатор за сериозноста на болеста.Проактивно справување со хронични состојбиЛицата со хронични респираторни заболувања, како што се астма или хронична опструктивна белодробна болест (ХОББ), се изложени на поголем ризик од компликации од грип. Грипот може да ја влоши нивната состојба, предизвикувајќи насобирање течност во белите дробови, пневмонија и отежнато дишење. Затоа, важно е редовно да го посетувате вашиот лекар, да ги ажурирате вашите медицински картони и да ја следите вашата состојба за да го минимизирате ризикот.Знајте кога да останете дома и кога да побарате помошДоколку развиете симптоми на грип, останете дома за да спречите ширење на вирусот и да му овозможите на вашето тело побрзо да се опорави. Сепак, побарајте итна медицинска помош ако симптомите се влошат или ако припаѓате на ризична група – постари лица, бремени жени или лица со хронични заболувања.„Не ги игнорирајте перзистентните симптоми кои на почетокот може да изгледаат подносливи, како што се висока температура, отежнато дишење или болка во градите", предупредува д-р Кан.

