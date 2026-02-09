7 чаеви кои природно го намалуваат шеќерот во крвта

0 SHARES Сподели Твитни

Одредени видови незасладен чај, благодарение на нивните антиоксидантни својства, можат да придонесат за природно намалување на нивото на шеќер во крвта. Поради оваа причина, тие често се препорачуваат за луѓе кои страдаат од дијабетес или се изложени на зголемен ризик од негово развивање. Подолу, претставуваме преглед на чаеви чии ефекти се поткрепени со научни истражувања.

Зелениот чај, кој сочинува 38 проценти од пазарот на чај во големите и средните продавници, е богат со катехини. Според студија објавена во 2023 година во списанието „Nutrition Research“, овие соединенија ја подобруваат чувствителноста на инсулин и го олеснуваат транспортот на гликоза во клетките, што сето тоа придонесува за намалување на нивото на шеќер во крвта.

Како и зелениот чај, црниот чај содржи и катехини. Чајот од хибискус, кој се прави од сушени ливчиња, е познат по своите антиинфламаторни својства, а исто така ја подобрува и чувствителноста на инсулин, според студија од 2011 година објавена во Journal of Medicinal Food. Студија од 2015 година објавена во Journal of Diabetes Research покажа дека пиењето чај од цимет може да помогне и во намалувањето на нивото на шеќер во крвта.

Студија објавена во 2019 година во списанието „Nutrients“ покажа дека чајот од куркума, покрај намалувањето на шеќерот, придонесува и за намалување на нивото на масти во крвта.

Посебна придобивка за дијабетичари

Ефектите од овие чаеви можат да бидат особено корисни за луѓето со дијабетес. Студија објавена во 2013 година во списанието „Дијабетес и метаболизам“ покажа дека консумирањето зелен чај може да го намали ризикот од развој на дијабетес тип 2. Црниот чај има сличен ефект, според студија од 2017 година објавена во „Азиско-пацифичкиот журнал за клиничка исхрана“.

Друга студија, објавена во 2018 година во списанието „Фитотерапија Рисрч“, откри дека чајот од маточина може да помогне во намалувањето на нивоата на одредена молекула карактеристична за луѓето со дијабетес тип 2. Конечно, според студија објавена во октомври 2025 година во „Клинички и експериментални стоматолошки истражувања“, антиоксидансите во чајот од ѓумбир не само што помагаат во намалувањето на шеќерот во крвта, туку можат да дејствуваат и за намалување на нивоата на истата молекула.

