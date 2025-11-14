70 проценти од здравјето зависи од едно нешто – совети за спречување на настинки и грип

0 SHARES Сподели Твитни

Британска болничарка позната на TikTok под корисничкото име @ellamst, ги открива тајните за борба против настинки и грип.

Со опаѓањето на температурите, сезоната на настинки и грип официјално започна, а за многумина, избегнувањето на болеста изгледа како невозможна мисија.

Супер-мајката, која се опишува себеси како некој со „имунолошки систем на бог“, ги откри трите клучни чекори што ги презема секој ден за да се заштити од вируси, и покрај тоа што работи во средина со висок ризик.

Отворете ги прозорците и „пуштете ги“ вирусите надвор

Наједноставниот, но често заборавен совет е редовно да го проветрувате домот.

Отворете ги прозорците и разветрете ја застоената соба. Потребни се само пет до десет минути наутро – објаснува Ела.

Таа нагласува дека вирусите на настинка и грип сакаат да се задржуваат во затворен простор. Со внесување свеж воздух, буквално ги исфрлате потенцијалните агенси што предизвикуваат болести од вашата околина.

Темелно мијте ги рацете

Иако изгледа неверојатно што овој совет треба да се повторува (особено по пандемија), Ела предупредува дека многу луѓе сè уште ја занемаруваат основната хигиена.

„Не требаше да го кажувам ова, но мијте ги рацете“, категорична е болничарката. Таа нагласува дека многу луѓе не ги мијат рацете по користењето на тоалетот, потоа допираат предмети и, најлошо од сè, ги ставаат прстите во уста.

Миењето раце е сè уште најефикасниот и најлесниот начин да се спречи ширењето на вируси и бактерии.

Имунитетот е во желудникот

Брановиот ефект врз имунитетот започнува на чинијата. Ела ја нагласува важноста на правилната исхрана за силен имунолошки систем.

Погрижете се да се храните добро. Дали знаевте дека 70 проценти од вашиот имунолошки систем се формира во цревата? – објаснува таа.

За да го „пумпате“ имунолошкиот систем, клучно е да ги храните добрите бактерии во желудникот со витамини и минерали. Таа тврди дека овој фокус на здравјето на цревата е причината зошто нејзиниот имунолошки систем е „на врвен“ и зошто, кога ќе се разболи, болеста трае само 24 часа.

