76-годишна жена приведена по предизвикан пожар

Жена на 76 години, со иницијали Д.Ѓ. од Делчево, беше задржана од страна на полицијата поради пожар кој се случил во индустриска зона во Милково брдо. Пожарот, според податоците од Министерството за внатрешни работи, се случил откако осомничената запалила сува трева и насади со сливи. Иако пожарот причинил значителна материјална штета, за среќа, нема пријави за повредени. Полицијата работи на детализирање на настанот и откако сите факти ќе бидат утврдени, ќе биде поднесена соодветна пријава. Министерството за внатрешни работи исто така соопшти дека се уште продолжуваат активностите за целосно расветлување и документирање на случајот.

