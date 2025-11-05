8 антиинфламаторни намирници што треба да ги набавите во ноември

0 SHARES Сподели Твитни

Есента носи изобилство од сезонска храна што може да помогне во намалувањето на воспалението во телото и подобрување на здравјето. Иако воспалението е природен одговор на телото на повреда или инфекција, долготрајното воспаление може да се поврзе со голем број хронични болести. Добрата вест е дека исхраната може да има моќен ефект врз ублажувањето на овие процеси.

Подолу ви претставуваме преглед на есенските намирници кои се богати со антиоксиданси, витамини и корисни масти, а воедно се достапни, вкусни и хранливи.

Тиква

Тиквата не е само за десерти. Нејзината интензивна портокалова боја укажува на нејзиното богатство со бета-каротен, моќен антиоксиданс кој ги штити клетките од оштетување. Покрај тоа, тиквата содржи витамин Ц, витамин Е, калиум и влакна. Најдобро е да се пече за да се извлече нејзината природна сладост, а семките може да се препечат и да се наросат врз салати. Други тиквички, слатки компири и моркови нудат слични придобивки.

Круши

Крушите се сочни, слатки и често се занемаруваат, иако содржат хлорогенова киселина, соединение познато по своите антиинфламаторни и антиоксидантни својства. Повеќето од овие корисни соединенија се наоѓаат во кората, па затоа се препорачува да се јадат нелупени. Крушите содржат и флавоноиди и влакна, кои заедно делуваат за подобрување на здравјето.

Печурки

Печурките содржат бета-глукани, вид влакна кои го поддржуваат имунолошкиот систем и помагаат во регулирањето на воспалението. Тие се исто така богати со ерготионеин, антиоксиданс кој го намалува оштетувањето на клетките. Може да се додаваат во супи, чорби, сосови за тестенини или да се служат како вкусен прилог.

Кељ

Кељот е еден од најздравите лиснати зеленчуци кој најдобро успева во постудените месеци. Богат е со антиоксиданси, глукозинолати и флавоноиди кои имаат антиинфламаторни својства. Можете да го измешате кељот со маслиново масло и да го користите во салати, да го печете како помфрит или да го додадете во супи. Кељот, брокулата и зелката исто така имаат слични придобивки.

Ѓумбир

Ѓумбирот ги содржи соединенијата гингерол и шогаол, кои помагаат во намалувањето на воспалението и ги штитат клетките од оштетување. Освен што помага при стомачни тегоби, корисен е и за болки во мускулите и зглобовите. Можете да го изрендате во вашите оброци, да го додадете во смути или да го направите чај.

Брусница

Брусницата е позната по своите антиинфламаторни својства. Содржи соединенија како што се проантоцијанидини, флавоноли и витамини Ц и Е. Тие помагаат во заштитата на здравјето на срцето, спречувањето на инфекции на уринарниот тракт и намалувањето на крвниот притисок. Кората содржи најмногу хранливи материи, па затоа е најдобро да изберете цели, свежи или замрзнати брусница наместо засладени сокови.

Ореви

Оревите се вистинска есенска суперхрана. Тие се богати со омега-3 масни киселини, витамин Е, влакна и антиоксиданси. Елагитанините, соединенијата што ги содржат, се претвораат во цревата во корисни молекули кои го намалуваат воспалението. Една шака ореви дневно може да помогне во одржувањето на здравјето, особено на срцето и мозокот.

Лосос

Ноември го означува крајот на сезоната на лосос, па затоа е совршено време да ја искористите оваа масна риба, која е богата со омега-3 масни киселини. EPA и DHA што се наоѓаат во лососот помагаат во намалувањето на воспалението и го поддржуваат здравјето на кардиоваскуларниот и имунолошкиот систем. Се препорачува да се јаде масна риба, како што се лосос, сардини или пастрмка, најмалку двапати неделно.

