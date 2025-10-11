Вести

84 години од Народното востание – 11 Октомври: Денот кога официјално започна македонската борба против фашизмот

Денеска е 11 Октомври, 84 години од Народното востание на македонскиот народ. Во 1941 година се случува неповторлив и клучен историски настан, кој е синоним за отпорот на македонскиот народ кој го симболизира официјалниот почеток на Народноослободителната антифашистичката војна во Вардарска Македонија.

Тоа е важен темел во борбата за самобитност и самостојност. Продолжување на слободарските традиции на македонскиот слободољубив народ проникнати во Карпошовото,Разловечкото,  Кресненското и во Илинденското востание, но и во напорите за социјално и национално ослободување.

Бескомпромисната борба на партизаните од првиот Прилепски партизански одред „Гоце Делчев“ и акциите кои тие ги изведоа со нападот на бугарската полициска станица, затворот и прекинот на електричните и телефонски жици, го трасираше борбениот пат кон слободата. Веќе следниот ден, на 12 октомври 1941 година, започнаа вооружените  акции и во Кумановско.  Во месноста Менкова колиба беше формиран Карадачкиот партизански одред, којшто заедно со Кумановскиот партизански одред формиран во месноста Студена вода ги интензивираше воените дејствија до 17 октомври 1941 година.

