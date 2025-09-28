9 здравствени придобивки од сексот

0 SHARES Сподели Твитни

Сексуално здравје: Топ 9 здравствени придобивки!

Зајакнување на имунолошкиот систем

Прикрадувањето во спалната соба секоја недела за да уживате во добра љубов може многу да го зајакне вашиот отпор! Со редовен секс, вашето тело развива антитела кои подобро го штитат вашето тело од разни вируси и бактерии.

Зголемете го либидото преку секс

Постојат многу причини зошто можеби имате ниско либидо. Како повторно да го зголемите либидото? повеќе секс! Колку сте сексуално поактивни, толку повеќе сакате да имате секс.

Наполнете го духот!

За време на оргазам крвта побрзо тече низ телото. Тоа е исто така добро за вашиот мозок, што ви овозможува да се фокусирате повеќе. Ефектот е забележлив дури и на долг рок! Покрај тоа, сексуалниот живот може да го намали и крвниот притисок. Затоа, сексот на крајот може да го намали ризикот од кардиоваскуларни болести.

Сексуално вежбање

Ќе согорите 200 калории за кратко време со добра секс сесија. Добра причина да брзате во спалната соба. Вашето уредување и мускулите имаат корист и од добар „тренинг во кревет“!

Природни лекови против болки

Зачувајте го аспиринот. Главоболките, менструалните грчеви, па дури и хроничните болки во грбот и нозете можат да се олеснат со секс. Посебно кога одличната секс сесија завршува со воодушевувачки оргазам: тоа е аналгетик!

Намалете го стресот

Сексот го опушта телото. Сами или со партнер, тоа е идеален начин да се ослободите од стресот. Особено за време на сексот се ослободуваат разни среќни материи, а набрзо ќе се чувствувате поопуштено.

Спијте добро

Релаксацијата што ја носи сексот може да ви помогне и да спиете подобро. Дремењето после секс не се случува без причина. Ова се должи и на супстанциите што се ослободуваат за време на оргазмот, како што се пролактин и мелатонин. спиј добро!

Самодоверба

Во врската, редовниот секс може да создаде поголема интимност. Обезбедува врска еден со друг, што не само што е добро за да бидете заедно, туку и за вашата самодоверба.

Здрава кожа и коса

Исто така, добивате повеќе кислород до кожата и органите поради подобрата циркулација на крвта од сексот. Ова обезбедува прекрасен сјај и убави нишки. После оргазам, нивото на колаген ви се зголемува, па оставете го кремот против брчки во теглата

