9 реченици кои покажуваат дека вашата врска е силна и здрава

Секоја врска има свои стапици, проблеми и оние утра кога би сакале да спиете во друга галаксија, но на крајот на денот, сè се сведува на тоа како разговарате еден со друг. Не што мислите, не што очекувате, туку како навистина комуницирате за време на секојдневниот хаос што животот го сервира без прашање.

Психологот Кортни Ворен, образована на Харвард, вели дека најсреќните парови не се оние кои никогаш не се расправаат, туку оние кои знаат да ги слушнат, ценат и кажат вистинските зборови во вистинскиот момент. Лошата комуникација ги уништува врските. Добрите, искрени и едноставни реченици – тие спасуваат.

Ако му го кажувате ова на вашиот партнер, веќе сте пред мнозинството.

1. Сè уште го цените трудот

Луѓето честопати се заглавуваат барајќи што не е во ред, наместо да забележат што е исправно. А благодарноста ја менува атмосферата во врската побрзо од романтично патување.

– Го ценам твојот труд.

Среќните парови не штедат благодарност. Тоа гради чувство дека се видени и ценети.

2. Не само што се сакате, туку понекогаш и се карате

Љубовта е голем, страствен збор. Но, сочувство, симпатија, леснотија – тоа е она што ги одржува врските живи.

– Ми се допаѓаш.

Ова значи дека ја сакате и енергијата на таа личност, не само емоцијата.

3. Настојувајте да разберете, наместо да освоите

Ако не ја разбираш реакцијата на твојот партнер, не возвраќаш. Прашуваш. Тоа е разликата помеѓу конфликт и раст.

– Помогни ми подобро да го разберам ова.

4. Застанувате и навистина слушате

Нема смисла да одговараш. Поентата е да чуеш. Активното слушање е најпотценетата работа во врските.

– Те слушам.

5. Знаеш како да се извиниш

Зрелите луѓе знаат кога прават грешки и ги признаваат без да се преправаат. Најсреќните врски имаат двајца луѓе кои знаат да се извинат.

– Жал ми е.

6. И знаеш како да простиш

Простувањето не е слабост, туку храброст. И еден од најсилните предикатори на долгорочна врска.

– Ти простувам, можеш ли и ти да ми простиш мене?

7. Твојата одлука е да бидеш заедно, секој ден одново

Љубовта не е само чувство. Таа е одлука. И партнерот треба да го слушне тоа од време на време.

– Јас сум посветен на тебе.

8. Не заборавате да се забавувате

Ако можете да ја ослободите напнатоста со хумор, кратка шега, предлог за бегство од рутината, вие сте на високо ниво.

– Ајде да се забавуваме малку.

9. И секако – не заборавајте ги основите

Не се претпоставува. Се подразбира. Не се остава за утре.

– Те сакам.

Кортни Ворен нè потсетува дека овие реченици не се магични формули, туку мали навики кои, ако се повторат, создаваат врска каде што е безбедно, топло и можно да се разговара за сè. Најсреќните парови не се совршените, туку оние кои се избираат еден со друг секој ден – со зборови и дела.

