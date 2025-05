Aпасиев за „Фокус“: Следен пат, нога во глава ќе добие Пеката ако ми пцуе бремена жена и дете…

0 SHARES Сподели Твитни

„Не може секој пат кога ќе се сретнеме да ми пцуе жена и дете поради тоа што му ги објавивме патните трошоци“, изјави за „Фокус“ пратеникот и лидер на партијата Левица, Димитар Апасиев по инцидентот во Собранието кога пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ, Петар Ристески – Пеката му се заканувал поради тоа што Левица „многу зборувале за патните трошоци“.

Апасиев вели дека пратеничката група на Левица неколку месеци наназад трпи притисоци од пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, но дека по нивните институционални реакции, никој од Собранието не интервенирал.

Причина за инцидентот е тоа што Левица објави дека Петар Ристески земал најголеми патни трошоци, околу 14.300 евра, со што многумина го нарекуваат рекордер по исплатени патни трошоци.

– Тој ме запре во ходникот и ми вели „прекини да ми објавуваш патни трошоци“. Јас му викам прекини да ми пцуеш жена и деца. Тој ми врати: „Не само што ќе ти пцујам, туку и ќе те изнатепам“. Јас пробувам да деескалирам, а тој немаше што да врати и ме фати за врат. Јас спуштив телефон и со филџанот во врат. Едно е да ме пцуеш, ругаш, но да ми се ставиш во аура и да ме фатиш за врат а притоа да ми пцуеш бремена сопруга и дете, тоа нема да го дозволам. Следен пат, нога во глава ќе добие ако ми пцуе жена и деца. Му реков ќе те тепам во пленарна – рече Апасиев за „Фокус“.

Собраниското обезбедување не реагирало, натрчале луѓе, неколку пратеници и самите се оттргнале еден од друг.

– Се е поради патните трошоци на Пеката. Тој е исфрустриран, прави гангстерски притисок и со месеци трпи цела пратеничка група на Левица. Ова трае со месеци, а реагиравме и институционално, но не добивме заштита. Левица од денеска самата се заштитува, немаме заштита од Собранието. Не може на секое гледање да ми пцуе жена и дете – додаде Апасиев за „Фокус“.

