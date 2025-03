0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Shutterstock.com Според неофицијални извори поврзани со аналитичарот Ананда Баруа од Loop Capital, се очекува Apple да започне со набавка на чипови од Nvidia за примена во нивните генеративни вештачки интелигенции, околу големите јазични модели. Компанијата, наводно, планира инвестиција од околу 1 милијарда долари за купување на 250 сервери од серијата Nvidia NVL72, кои ќе опфаќаат 36 процесори и 72 графички процесори.

Се верува дека Apple има за цел да го зајакне развојот на сопствените решенија за јазични модели, што би им овозможило да бидат конкурентни на компании како OpenAI, Google, и Microsoft. Додека повеќе детали сè уште не се објавени, се смета дека овие чипови ќе се користат исклучиво за обука на јазичните модели, додека за потребите на корисниците остануваат чиповите веќе постоечки од компанијата.

Apple неодамна ја истакна важноста на своите сервери, кои треба да обезбедат висок степен на приватност за корисниците, особено кога вградените јазични модели во уредите не се доволни за да ги завршат одредените задачи. Поради тоа, нема индикации дека ќе се откажат од нивната примена, бидејќи компанијата гарантира дека со нивната употреба, приватноста е максимално заштитена.

The post Apple ги користи чиповите од Nvidia за развој на јазични модели appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: