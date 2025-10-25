Apple загуби – 36 милиони луѓе добиваат пари од нив

0 SHARES Сподели Твитни

„Apple“ ќе им должи пари на корисниците во Велика Британија откако во четвртокот го загуби антимонополскиот спор поврзан со „Ап Стор“, објави „Фајненшл тајмс“.Трибуналот за жалби за конкуренција пресуди дека производителот на iPhone ја злоупотребил својата доминантна позиција на пазарот за да ги зголеми надоместоците за програмерите.Трибуналот утврди дека компанијата имала „речиси апсолутна пазарна моќ“ за дистрибуција на iOS апликации и плаќања во апликации. Во одлуката се вели дека Apple „ја злоупотребила својата доминантна позиција со наплаќање прекумерни и нефер цени“. „Фајненшл тајмс“ објави дека Apple ќе поднесе жалба на одлуката.Тужителите во групната тужба изјавија дека обештетувањето од околу 1,5 милијарди фунти ќе биде поделено меѓу 36 милиони потрошувачи. Дополнително рочиште, за да се утврди процес за „решавање на сите проблеми поврзани со пресметката“ на обештетувањето, би можело да се одржи веќе следниот месец.Apple има сè позатегнат однос со построгите регулативи преку Атлантикот. Порано оваа недела, компанијата ги засили своите напади врз Законот за дигитални пазари (DMA) на Европската унија, закон дизајниран да ги заштити потрошувачите од доминацијата на големите технолошки компании.Во среда, Управата за конкуренција и пазари на Велика Британија (CMA) потврди дека Apple има „стратешки пазарен статус“ во еквивалентот на DMA во земјата. Ова ѝ дава на CMA моќ да „обезбеди мобилните платформи да бидат отворени за ефективна конкуренција“.Apple издаде следнава изјава како одговор на пресудата:„Му благодариме на трибуналот за неговото разгледување, но силно не се согласуваме со оваа пресуда, која има погрешен поглед на живата и конкурентна економија на апликации. App Store им користи на бизнисите и потрошувачите низ цела Велика Британија, создавајќи динамичен пазар каде што програмерите се натпреваруваат, а корисниците можат да избираат од милиони иновативни апликации. Оваа пресуда го игнорира начинот на кој App Store им помага на програмерите да успеат и им обезбедува на потрошувачите безбедно, доверливо место за откривање апликации и безбедно плаќање. App Store се соочува со силна конкуренција од многу други платформи – честопати со многу помала заштита на приватноста и безбедноста – давајќи им на програмерите и потрошувачите многу избори во начинот на кој креираат, споделуваат и преземаат апликации. Имаме намера да поднесеме жалба“, соопшти Apple.

