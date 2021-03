Apple казнет бидејќи продава смартфони iPhone без полначи

Кога ја претстави серијата iPhone 12 минатата година, Apple непријатно изненади многу корисници со одлуката да ги отстрани полначите и слушалките од пакувањето.

Додека американскиот технолошки гигант се оправдува со еколошки причини за ваквиот потег, не е ни чудо што повеќето луѓе не го гледаат ова како оправдан потег, а Бразилците отидоа чекор подалеку.

Бразилската агенција за заштита на потрошувачи во Сао Паоло (Procon-SP) неодамна го казни Apple со 2 милиони долари бидејќи не доставил полначи во пакувањата. Според организацијата, „Apple учествувал во лажно рекламирање и продажба на уреди без полначи под нефер услови“.

На крајот на минатата година, Apple навистина објавија дека нивните уреди ќе доаѓаат без полнач, меѓутоа, кога од Procon-SP беа прашани дали тоа значи дека телефоните ќе бидат поевтини, тие не добија никаков одговор, пренесува порталот 9to5Mac.

#Apple #Brazil Apple faces $2 million fine in Brazil for ditching chargers with iPhone 12: A Brazilian consumer group isn’t OK with Apple’s environmental “progress” to stop including a power adapter… https://t.co/71HenrFxiW | https://t.co/bIdLpql6Rr | https://t.co/mfR4u1I3JG pic.twitter.com/SMJdSwnaio

