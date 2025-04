Apple може да ги објави новите функции на Siri порано од планираното

0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Shutterstock.com

Минатиот јуни, Apple објави Apple Intelligence, каде што ја претстави освежената верзија на Siri. Оваа верзија донесе нов дизајн и анимации, можност за следење на активностите на корисникот и нивно поврзување, како и функција за распознавање на содржината на екранот и интеграција со други апликации. Иако Apple Intelligence функциите не бија веднаш достапни во септември и беа воведувани постепено, тоа покажа дека компанијата сепак беше принудена да брза, што не е вообичаено за нејзиниот стил, со цел да остане конкурентна.

Очекуваше се подобрената верзија на Siri да се појави на пролет, но стана јасно дека компанијата не беше задоволна со статусот на развој и прецизноста на обезбедените информации. Некои извори посочуваат дека причина за ова било намалувањето на буџетот за компјутери со вештачка интелигенција, заради финансиските одлуки. Новата верзија на Siri беше најавена дека ќе се појави во текот на наредната година, со можност за едногодишно одложување.

Сепак, според информации од The New York Times, Apple планира да ја пушти усовршената верзија на Siri оваа есен. Изворите сугерираат дека директорите на Apple не гледаат на одложувањето како сериозен проблем, а конкурентите, како Google и Meta, исто така не направиле значителен напредок. Ова се смета како типичен Apple стил, кој избрза лани, особено со агресивните реклами за новите функции, што резултираше и со тужба.

