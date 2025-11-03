Apple планира нови партнерства поврзани со вештачката интелигенција, доаѓа подобрена Siri

0 SHARES Сподели Твитни

По успешниот четврти квартал во кој Apple оствари приход од 102,5 милијарди долари, извршниот директор Тим Кук разговараше со CNBC за перформансите на компанијата и нејзините идни цели.

Кук откри дека во време на силна побарувачка, Apple се соочува со ограничувања во снабдувањето за неколку модели од iPhone 17 и минатогодишната серија 16.

Се очекува поволните резултати од заработката на Apple да продолжат и во празничната сезона, со проектиран раст на приходите за декемврискиот квартал од 10 до 12 проценти.

Кук, исто така, потврди дека компанијата од Купертино планира да ја објави својата долгоочекувана и одложена верзија на својот асистент Сири, подобрена со вештачка интелигенција, следната година. Apple требаше да го претстави својот ажуриран Сири претходно оваа година, но лансирањето повторно е одложено. Најновите гласини сугерираат дека ова ќе се случи во март 2026 година.

Apple, исто така, планира да соработува со повеќе добавувачи на вештачка интелигенција за пакетот Apple Intelligence по договорот со OpenAI во 2024 година. Кук не навлезе во детали за конкретни компании, но ја потврди намерата на Apple да склучи нови партнерства фокусирани на вештачката интелигенција.

Тарифите беа жешка тема во технолошкиот свет поголемиот дел од оваа година, а Кук потврди дека Apple претрпе дополнителни 1,1 милијарда долари трошоци во текот на септемврискиот квартал. Apple очекува 1,4 милијарди долари тарифи за декемврискиот квартал.

