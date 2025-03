Apple проширува достапноста на функцијата Tap to Pay во нови земји

0 SHARES Сподели Твитни

Apple објави дека нивната услуга Tap to Pay сега е достапна во дополнителни девет европски земји, меѓу кои се Бугарија, Финска, Унгарија, Лихтенштајн, Полска, Португалија, Словачка, Словенија и Швајцарија. Моментално, оваа опција не е достапна во Македонија. И покрај можната заблуда од името, услугата Tap to Pay не овозможува плаќање со iPhone. Наместо тоа, таа им помага на бизнисите да прифаќаат бесконтактни плаќања директно на својот iPhone, без потреба од дополнителни уреди или терминали за плаќање. Ако работите во некоја од овие земји, можете да примате плаќања на iPhone XS или подоцнежен модел со најновиот iOS систем. Ова опфаќа примање бесконтактни плаќања од сите поголеми картички и услуги како што се Visa, Mastercard, Discover, American Express, како и преку дигитални паричници како Apple Pay и Google Wallet. Apple истакнува дека корисничките информации за плаќање се заштитени со истата технологија која обезбедува приватност и сигурност на Apple Pay. Сите трансакции се кодирани и обработени преку Secure Element на iPhone, што значи дека Apple не следи што точно се купува или кој е купувачот. Списокот на држави каде што е достапна оваа услуга може да се најде на официјалната веб-страница на Apple.

