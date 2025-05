Argentina has eliminated 48,000 government jobs in a year and a half.

0 SHARES Сподели Твитни

Вкупно, бројот на вработени е намален за 9,6 проценти како дел од политиката на штедење наречена „моторна пила“ на Милеи, еден од неговите главни пристапи кон владеењето.

Ова резултирало со годишна заштеда од околу 1,89 милијарди американски долари (1,67 милијарди евра), според извештајот на министерството за дерегулација и државна трансформација објавен оваа недела. Околу 942 милиони долари (834 милиони евра) се однесуваат на неисплатени плати, а слична сума се припишува на „трошоците на инфраструктурата на работното место“.

Не е јасно дали таа сума ги вклучува трошоците за отказите на отпуштените работници.

Според извештајот поднесен од единицата за проценка на влијанието на аргентинското министерство, помеѓу декември 2023 година, првиот месец на функцијата на Милеи, и април 2025 година, од државниот платен список се отстранети 47.925 работни места.

Анализирајќи ги податоците, најголемите намалувања се забележани во националната јавна администрација и државните претпријатија, со пад од 13,7 отсто, односно 16,4 отсто.

Бројот на постојани и привремени вработени се намалил за осум отсто, додека бројот на лица вработени според Рамковниот закон (закон специјално напишан за вработување на државни работници) се намалил за 20 отсто, а бројот на фриленсери се намалил за 55,2 отсто, според Буенос Аирес Тајмс.

Министерството за дерегулација и трансформација на државата соопшти дека овие податоци „ја одразуваат посветеноста на владата за намалување на јавните трошоци и решеноста да ги исполни ветувањата за ефикасност и заштеди во јавната администрација“.

Министерството, предводено од Федерико Стурценегер, изјави дека пристапот на Милеи со „моторна пила“ ќе биде засилен оваа година со понатамошно намалување на бројот на вработени и намалување на несуштинските оддели.

Понатамошните откази веројатно ќе предизвикаат противење на вработените во јавниот сектор, од кои многумина излегоа на улиците оваа година за да протестираат против мерките за штедење. Синдикалните организации организираа серија општи штрајкови откако Милеи, самопрогласениот „анархокапиталистички либертаријански економист“, дојде на власт во декември 2023 година.

Милеи дојде на власт ветувајќи дека ќе ја поправи долгогодишната криза на економијата на Аргентина со намалување на јавните трошоци и дерегулација. Минатата година, земјата го забележа својот прв буџетски суфицит за една деценија, а раширената инфлација значително се намали, но куповната моќ, вработеноста и потрошувачката се намалија.

The post Argentina has eliminated 48,000 government jobs in a year and a half. appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: