AstraZeneca со нови инвестиции во Кина: 2,3 милијарди евра за истражување и производство

Британско-шведската фармацевтска компанија AstraZeneca планира значителна инвестиција од 2,3 милијарди евра за истражувања и производство во Пекинг. Со оваа стратегија, AstraZeneca се обидува да ги надмине тековните предизвици, вклучувајќи го откажувањето од проширување на фабриката за вакцини во Велика Британија и компликации со притворени водечки директори во Кина, според објавите во Гардијан. Оваа финансиска инјекција ќе се спроведува низ следните пет години како дел од партнерство со пекингските власти, кое исто така содржи соработки со три локални биотехнолошки фирми. Според AstraZeneca, овој договор има цел да промовира иновативно истражување и развој во почетните фази, потпомогнато од нова лабораторија за вештачка интелигенција. Ова се случува шест месеци откако кинеските власти ги привеле осум актуелни и поранешни вработени на компанијата, како дел од истрага за потенцијални нарушувања поврзани со приватноста на податоци и нелиценцирани лекови. Во текот на следниот месец, претседателот на AstraZeneca во Кина, Леон Ванг, беше ставен во притвор во рамки на друга истрага, но бил во соработка со кинеските власти. Компанијата претходно објави дека се повлекува од плановите за проширување на фабриката во Ливерпул, којашто требаше да чини 450 милиони фунти. Новата иницијатива за инвестиции во Пекинг е дел од компанијата стратегија за јакнење на своето присуство во Кина, каде што вложиле приближно 10 милијарди долари за 12 различни аквизиции. Меѓу тие инвестиции е и минатогодишната инјекција од 1,1 милијарда евра во компанијата од Шангај, Gracell Biotechnologies, која се занимава со развој на клеточни терапии за канцери и автоимуни заболувања.

