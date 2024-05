Black Lotus продаден за рекордни три милиони долари

0 SHARES Сподели Твитни

Многу ретка картичка од популарната игра Magic: The Gathering е продадена за рекордни три милиони долари.Продажбата на карти, наречена Black Lotus (за Magic Nerds), ја објави CGC Cards, компанија одговорна за сертифицирање и оценување на карти за играње, видео игри, стрипови и слични содржини.Црниот Лотус го претставува светиот грал од карти во универзумот на магијата и првпат беше отпечатен како дел од сетови Алфа и бета на играта, кои беа објавени за време на дебито на играта во 1993 година. View this post on Instagram A post shared by CGC Cards (@cgccards)Картичката беше многу барана како колекционерска книга, со оглед на тоа што не можеше да се игра бидејќи беше забранета во речиси сите формати поради тоа што е премногу моќна.Оваа картичка, пред рекордната продажба, беше оценета со десет за нејзината квалитетна состојба, што ја прави најквалитетната Black Lotus картичка некогаш продадена.Пред ова, највисока цена на аукцијата, постигната со меџик картичка, беше One Ring со два милиони долари.

