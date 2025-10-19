Chat GPT наскоро ќе може да води еротски разговори со возрасни корисници

0 SHARES Сподели Твитни

Извршниот директор на Open AI, Сем Алтман, изјави дека нивната главна алатка за вештачка интелигенција, ChatGPT (ChatGPT), наскоро ќе добие многу порелаксирана верзија, со повеќе простор за персонализација и поемоционален тон на комуникација, што вклучува можност за еротски разговори со возрасни корисници.Алтман изјави на социјалната мрежа X дека во претходниот период Chat GP бил „прилично рестриктивен“ бидејќи компанијата сакала да спречи негативни ефекти врз менталното здравје на корисниците. – Успеавме да ги ублажиме сериозните ризици и да развиеме нови алатки, така што ќе можеме безбедно да ги олабавиме ограничувањата во повеќето случаи – додаде тој. Новата верзија, која излегува за неколку недели, ќе им овозможи на корисниците да го изберат начинот на кој ќе реагира Chat GP-T – од многу „човечки“ и емотивен тон до неформален, исполнет со емотикони, па дури и пријателски стил на разговор.Во декември, Open AI ќе воведе систем за ограничување на возраста, што ќе отвори простор за дополнителна функционалност наменета за возрасни, објавува порталот Verge. Меѓу нив е и можноста за еротски разговори со четбот, што ќе претставува прва официјална поддршка за ваква содржина во алатката Чет.

