CNN: Нови докази фрлаат тешка сенка врз Трамп, „кучето што не лаеше“ на Епштајн конечно лае

Нов бран откритија за Џефри Епштајн повторно го потресе Вашингтон, продлабочувајќи ја политичката криза во која се наоѓа претседателот Доналд Трамп, а Си-Ен-Ен анализира како Белата куќа очајно се обидува да ги спречи обвинувањата за прикривање.

Сагата за Џефри Епштајн има злокобен карактер: колку повеќе некој што е вовлечен во овој вртлог се обидува да излезе, толку подлабоко се закопува, пишува CNN.

Белата куќа го докажа ова уште еднаш во среда, за време на шокантниот ден на откритија во Вашингтон, по објавувањето на е-пораките на Епштајн во кои постојано се споменуваше Доналд Трамп, што дополнително фрли сенка врз неговата претседателска администрација.

Во центарот на политичката драма што произлезе од трагедијата на стотиците млади жени кои биле жртви на трговија со луѓе и злоупотребени од Епштајн и неговите соработници сега е прашање кое претседателот сè потешко го потиснува:

Зошто Трамп е толку решен Американците да не видат документи поврзани со поранешен пријател кого подоцна јавно го осуди, иако нема докази дека тој лично извршил кривично дело?

Денот полн со политички интриги во средата ги разби надежите на републиканците дека завршувањето на најдолгото затворање на владата во историјата ќе биде нивна голема победа. Сè започна кога демократите во Комитетот за надзор на Претставничкиот дом објавија три нови е-пораки од имотот на Епштајн во кои се споменуваше Трамп. Набрзо следеше поплава од нови е-пораки, од кои некои се однесуваат и на претседателот, а беа објавени од комитетот контролиран од републиканците.

Материјалот не покренува никакви нови правни прашања за Трамп. Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, изјави дека е-поштата „не докажува апсолутно ништо, освен дека претседателот Трамп не направил ништо погрешно“.

Сепак, експлозивната содржина, која ги вклучува дискусиите на Епштајн и Максвел за Трамп, послужи како гориво за шпекулации и дополнително ја влоши политичката ситуација на Трамп. Тоа беше најновиот пресврт во приказната што со години го уништува угледот на многу моќни луѓе и која, за разлика од нејзиниот главен актер, одбива да умре.

Политичките потреси сега се чувствуваат од двете страни на Атлантикот. Вашингтон е на работ на скандал. Во Велика Британија, последиците веќе доведоа до падот на принцот Ендру Маунтбатен-Виндзор и отстранувањето на лорд Питер Манделсон од функцијата амбасадор во Вашингтон, и двете поради нивните врски со Епштајн.

За Трамп, новите откритија се особено засрамувачки бидејќи го поставуваат прашањето дали бил целосно искрен за тоа што знаел за Епштајн, поранешен жител на Њујорк и Флорида, кој извршил самоубиство во затвор во 2019 година. Е-поштата сугерира дека Трамп знаел повеќе отколку што јавно признал за богатиот осуден педофил кој се движел во највисоките општествени кругови во Њујорк и Лондон.

Во е-пошта од 2 април 2011 година, Епштајн му пишува на Максвел: „Сакам да разбереш дека кучето кое сè уште не залае е Трамп… (ИМЕТО Е СКРИЕНО) помина часови кај мене дома со него… никогаш не е споменато. Шеф на полицијата, итн. Јас сум 75% таму.“ Максвел одговори: „Размислував за тоа…“

Републиканците рекоа дека е-поштата била за Вирџинија Џуфре, една од најпознатите жртви на Епштајн, која изврши самоубиство во април. Тие ги обвинија демократите дека го кријат нејзиното име бидејќи таа не тврдела дека Трамп направил нешто нелегално.

Максвел во интервју со заменик-главниот обвинител Тод Бланш оваа година изјави дека „никогаш не била сведок на тоа претседателот да биде во несоодветна ситуација“ и дека не се сеќава дека некогаш го видела Трамп во куќата на Епштајн, иако ги видела заедно на социјални настани. „Претседателот никогаш не бил непристоен со никого“, рече Максвел.

„Тој секогаш се однесувал како господин“.

Другиот материјал беше непријатен за Трамп. Во е-пошта од 2018 година, Епштајн го нарече „на работ на лудило“ во преписка со поранешниот министер за финансии Лари Самерс. Во друг е-мејл, испратен до новинар на „Њујорк тајмс“ на 28 јануари 2017 година, кратко откако Трамп забрани влез на граѓани од земји со муслиманско мнозинство, Епштајн напиша: „Доналд е луд“.

Една година подоцна, во е-пошта до поранешната советничка во Белата куќа, Кетрин Румлер, Епштајн напишал: „Знам колку е валкан Доналд“, осврнувајќи се на можни скандали што би можеле да избијат на површина.

Претерана реакција на Белата куќа дополнително ја влоши ситуацијата

Аферата со Епштајн го прогонува Трамп со месеци. Тој се обиде да ја замолчи, дури и со напаѓање на новинари во јули, кога рече дека не знае „зошто луѓето сè уште зборуваат за тој човек, за таа болна личност“.

Иронично, најновите случувања покажуваат зошто Министерството за правда обично не објавува истражни досиеја освен ако не е поднесено обвинение: ваквите откритија можат да го оштетат угледот на луѓе кои не се обвинети за ништо, но се споменати во доказите.

Сепак, сегашниот хаос го предизвика самата администрација, при што Трамп и главниот обвинител Пам Бонди прво ветија дека ќе ги објават досиејата, а потоа се повлекоа, предизвикувајќи низа шпекулации за тоа што всушност има во документите.

Така, Трамп беше обвинет за класично „прикривање од страна на Вашингтон“. Демократот Џејмс Вокиншо за Си-Ен-Ен изјави: „Би имало многу повеќе смисла за него само да каже, ајде да го објавиме сето тоа јавно, ајде да завршиме со ова“.

И додаде: „Зошто не го сака тоа? Што има во тие написи што би го натерало да претпочита овој капка негативни вести да продолжи бесконечно?“

И покрај новите негирања за какво било незаконско дејствување, Белата куќа повторно реагираше претерано и чудно. Ексклузивен извештај на CNN наведува дека високи функционери одржале таен состанок во „Собата за ситуации“ со републиканецката Лорен Боберт, соба резервирана за национални кризи. Бонди, директорот на ФБИ, Кеш Пател, и заменик-главниот обвинител Бланш беа на состанокот.

Состанокот покрена сомнежи дека Белата куќа се обидува да го убеди Боберт да го повлече својот потпис од петицијата што ќе ги принудеше републиканските лидери да дозволат гласање за објавување на документите на Епштајн.

Боберт подоцна изјави дека Трамп не вршел притисок врз неа и дека разговарале за други теми. Сепак, сето ова дополнително го засили впечатокот дека Белата куќа се обидува да прикрие нешто.

Притисокот расте и меѓу републиканците

И покрај обидите за контрола на штетите, републиканската претставничка Ненси Мејс изјави дека нема да го повлече својот потпис од петицијата: „Никогаш нема да им свртам грб на преживеаните. Нашата работа е премногу важна. Луѓето не ни веруваат. Никогаш не добиваме правда.“

Нејзиниот потпис стана клучен откако новиот демократски претставник положи заклетва, давајќи ѝ ја потребната поддршка на петицијата.

Претставничкиот дом, кој се врати од летниот одмор во среда, сега се соочува со гласање за резолуција со која ќе се обврзе Министерството за правда да ги објави досиејата на Епштајн, и покрај противењето на Белата куќа.

Трамп, чиј рејтинг веќе опаѓа, се обидува сè да го прикаже како „демократска завера“. Но, сè поголем број републиканци отворено го поддржуваат објавувањето на документите. Конгресменот Томас Маси за Си-Ен-Ен изјави: „Неколку републиканци ми кажаа приватно дека ќе гласаат за објавувањето. Мислам дека тоа ќе стане домино ефект“.

Друг републиканец, Тим Бурчет од Тенеси, повика сите досиеја веднаш да бидат објавени: „Само ставете сè пред народот, нека одлучат“, рече тој.

Се чини дека „кучето кое никогаш не лаеше“, како што Епштајн еднаш го опиша Трамп, конечно лае, и тоа гласно. Вашингтон го слуша тоа. И светот исто така. А за Трамп и Белата куќа, прашањето е: Како да го замолчите?

