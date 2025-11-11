Eдна деценија споделена безбедност: 10-та Регионална конференција за безбедносна координација започнува во Скопје

0 SHARES Сподели Твитни





Денес во Скопје се отвори 10-ата Регионална конференција за безбедносна координација („Џамбо“), која ги обединува министрите, високите претставници и експертите за безбедност од Западен Балкан, Италија и Европската унија за да се одбележи една деценија регионална соработка во зајакнувањето на заедничката безбедност и отпорност.

Организирано од Советот за регионална соработка (СРС) со поддршка на Италијанското Министерство за надворешни работи и меѓународна соработка и Италијанското Министерство за внатрешни работи, во партнерство со Владата на Северна Македонија, оваа јубилејна едиција ја одбележува десетгодишнината на најдоверливата регионална платформа за безбедносен дијалог и координација.

На отворањето поздравни обраќања имаа Амер Капетановиќ, генерален секретар на СРС; Арбен Фетаи, заменик-претседател на Владата на Северна Македонија задолжен за политики за добро управување; Стефано Гамбакурта, заменик-генерален директор за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи на Италија; и Паоло Палминтери, амбасадор на Италија во Северна Македонија.

Во своето воведно обраќање, генералот секретар на СРС, Амер Капетановиќ, се осврна на еволуцијата и влијанието на оваа платформа во изминатата деценија: „Во овие десет години, Џамбо стана многу повеќе од конференција – тоа е жива мрежа на доверба. Заедно изградивме најсигурна регионална платформа за дијалог за безбедност и отпорност. Денес нашите граѓани се соочуваат со нови закани – од организиран криминал и корупција до сајбер и хибридни ризици – но една вистина останува непроменета: никој не може сам да се соочи со нив. Соработката не е само стратешка опција, тоа е нашиот единствен пат кон безбедност и стабилност. Бидејќи вистинската безбедност не се мери со оружје или ѕидови, туку со довербата што нашите граѓани ја имаат во своите институции. “

Капетановиќ исто така ги истакна податоците од новото, сè уште необјавено издание на анкетата на СРС SecuriMeter, нагласувајќи дека иако речиси половина од граѓаните на Западен Балкан се чувствуваат безбедно во своите заедници, корупцијата останува главна грижа за повеќе од 80% од испитаниците – јасен сигнал дека граѓаните очекуваат посилна отчетност и лидерство во регионот.

Заменик-претседателот Фетаи ја подвлече континуираната посветеност на Северна Македонија за унапредување на регионалната соработка во областа на правдата и внатрешните работи, додека заменик-генералниот директор Гамбакурта и амбасадорот Палминтери ја потврдија долгорочната поддршка на Италија за безбедноста и европската интеграција на Западен Балкан.

Во текот на наредните два дена, учесниците ќе дискутираат за теми како управување со миграциите, организиран криминал и корупција, и сајбер-отпорност преку три паралелни работни групи, по што вториот ден ќе следи пленарна сесија за презентирање на резултатите.

Одбележувајќи ја својата 10-годишнина, конференцијата и понатаму претставува камен-темелник на колективните напори на регионот за унапредување на координацијата, размена на добри практики и зајакнување на придонесот на Западен Балкан кон побезбедна и постабилна Европа.

